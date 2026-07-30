Times: salapärane haigus tappis Keenias 15 elevanti

Ajaleht The Times kirjutab, et salapärase haiguse tõttu on Keenia Amboseli rahvuspargis ja selle ümbruses surnud 15 elevanti.

Keenia keskkonnaamet teatas, et kümnel elevandil esines enne surma osaline halvatus, mis muutis nad liikumisvõimetuks. Enamik neist suri ühe kuni kahe päeva jooksul pärast sümptomite ilmnemist, vahendas The Times.

Ülejäänud viie elevandi korjused olid liiga lagunenud, mistõttu surmapõhjust ei olnud võimalik kindlaks teha. Loomad leiti juuni lõpust juuli lõpuni, surnud elevantidest oli vaid üks täiskasvanud isane.

Varem on Keenias registreeritud juhtumeid, kus elevante on mürgitatud salaküttimise või inimeste ja metsloomade vaheliste konfliktide tõttu. Seekordsed esmased laboritulemused andsid aga vastukäivaid tulemusi.

Nairobi ülikooli laboris tehtud proovide esialgsed analüüsid viitasid mürgisele ainele, samas kui riikliku labori analüüsid mürkide olemasolu ei tuvastanud. Keenia keskkonnaamet teatas, et käimas on täiendavad uuringud.

"Samuti viiakse läbi keskkonnauuringuid, sealhulgas analüüsitakse veekogusid ja muid võimalikke saasteallikaid, et teha kindlaks, kas elevandid puutusid kokku ühise allikaga," teatas keskkonnaamet. Ametivõimud lisas, et juhtum ei kujuta inimestele ohtu.

Tegemist on Amboseli ökosüsteemi suurima elevantide hukkumisega viimaste aastakümnete jooksul. See on üks Aafrika tuntumaid elevantide elupaiku, kus elab umbes 2000 elevanti. Nende hulgas on ka hiiglaslikud isasloomad, kelle kihvad kaaluvad ligi 45 kilogrammi.

Tänavu jaanuaris suri ka piirkonna üks kuulsamaid elevante, 54-aastane isane Craig, kelle säilmeid plaanitakse avalikkusele välja panna.