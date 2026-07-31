Soome ühes piirkonnas levib seakatk

Piirkonnas on kehtestatud kaitsevöönd, kus kehtivad ranged reeglid. Keelatud on isegi marjul käimine. Piirkonnas suuri seafarme ei ole, sellegipoolest kardetakse, et teised riigid võivad Soome sealiha sisseveole piirangud kehtestada ning näiteks Aasia riikide puhul võivad need aastateks kehtima jääda.

"Leid on äärmiselt tõsine. See on ohtlik sigadele ja sealiha ekspordile. Õnneks ei nakka see inimestele, seega pole haigus tavatarbijale ohtlik. Sigadele on tegemist surmava ja nakkava verejooksuhaigusega. Sealiha ekspordi väärtus on mitukümmend miljonit eurot aastas, mistõttu pikemaajalise kriisi korral mõjud mitmekordistuvad," nentis asjatundja.