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Haapsalus võõrustab taas Augustibluusi

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Haapsalu täitub kolmeks päevaks taas bluusi-sõpradega, kuna algas festival Augustibluus. See on juba 32. bluusifestival Haapsalus.

"Meil on tänavu artiste 11 riigist, umbes 40 kontserti ja üle Haapsalu umbes kümme lava," rääkis Augustibluusi korraldaja Raul Ukareda.

"Kõige eredamad tähed on legendaarne Ameerika kitarrist Eric Sardinas, uus Briti superstaar Toby Lee ja minu jaoks väga huvitav tegelane, Rootsi multiinstrumentalist Gunhild Carling," lisas ta.

"Esmakordselt siia tulevad artistid on asukohast ning linnusevaremetest hämmingus ja meil on ülimõnus publik. Olen ka ise siin aastaid laval mänginud ja on uskumatu, kuidas inimesed viimaste ridadeni sinu tegemistega vaimselt kaasas on," tõdes Ukareda.

USA kitarrist ja laulja Mike Wheeler esineb Augustibluusil esimest korda ja naudib festivalimelu.

"Mulle teeb bluusi eriliseks see, et kuulasin seda juba väikese poisina – umbes viieaastaselt," rääkis Wheeler. "Bluus räägib igapäevaelust ja see teebki selle eriliseks," lisas ta.

Festivalikülastajad Aivar ja Inga on Augustibluusil juba mitmendat korda, ehkki vahepeal käidi enam folkidel. "Lõõtsamehed tüütasid ära ja mõtlesin, et kuulan natukene neid kidravingutajaid," rääkis üks külastajatest. "Võtsin binokli ka kaasa, et kui kidramees hakkab korralikke riffe tõmbama, saan talle silma sisse vaadata," lisati juurde. Festivali teeb nende hinnangul eriliseks aga Haapsalu linn ise.

"Olen bluusil vist juba kuuendat korda. See on teistmoodi festival, sest siin on eakamad ja minuvanused inimesed," rääkis festivalikülastaja Laine. "Kogu rahvas fännab meeletult just sellist laadi muusikat," lisas ta.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: AK

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