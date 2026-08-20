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Tartu tähistab iseseisvuse taastamist kõnede, kellamängu ja simmaniga

Eesti
Tartu tähistas iseseisvuse taastamist
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Eesti

Tartu tähistab 20. augustil Eesti iseseisvuse taastamise 35. aastapäeva kõnede, muusika, erilise kellamängu ja vabaduse simmaniga.

Traditsiooniline tseremoonia algas kell 11 Vabadussõja mälestussamba juures.

Pidupäev jätkus kell 12 Koidula ja Jannseni mälestusväljakul vabaduse simmaniga, kus mängivad tantsuks rahvamuusikud Henrik Hinrikus ja Tanel Sakrits.

Lisaks saavad huvilised kuni kella 14-ni meisterdada koos Eesti Rahva Muuseumi ja Tartu Loodusmajaga.

Raekoja kelladel kõlab 20. augustil eriprogramm, eri kellaaegadel kõlavad päeva jooksul Juhan Aaviku "Hoia, Jumal, Eestit", René Eespere "Ärkamise aega", Peep Sarapiku "Ta lendab mesipuu poole", Karl August Hermanni/Alo Mattiiseni "Eestlane olen ja eestlaseks jään" ning Gustav Ernesaksa "Mu isamaa on minu arm.

Toimetaja: Karin Koppel

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