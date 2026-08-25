Kanada vastab Trumpile 50-protsendiliste tollimaksudega
Kanada ja USA vaheline kaubandustüli kogub hoogu ning Ottawa teatas, et kehtestab Ühendriikide kaupadele kuni 50-protsendilised vastutollid.
USA president Donald Trump teatas esmaspäeval, et kehtestab Kanada autosektorile 50-protsendilised tollimaksud. Kanada ei jäänud vastust võlgu ning lubas omalt poolt vastumeetmeid rakendada.
"Teatan täna, et Kanada vastab USA tariifidele samaväärselt, kehtestades kuni 50-protsendilised tollid USA-st pärit impordile 27,6 miljardi Kanada dollari (20 miljardit USA dollarit) väärtuses. Iga toote puhul vastab meie tariif samale kaubagrupile kehtestatud USA tariifile," ütles teisipäeval Kanada rahandusminister François-Philippe Champagne.
Kanada tollid mõjutavad muu hulgas terast, piimatooteid, kodumasinaid, põllumajandustehnikat, paberit, tselluloosi ning elektroonikat. Kanada tariifid USA impordile jõustuvad 8. septembril, vahendas CBS News.
Trump teatas samal ajal, et kaalub Kanada ja USA vahelise kaubandussõja süvenedes Ontario järve ümbernimetamist Ameerika järveks.
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: CBS News