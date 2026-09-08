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Muld elab: Toris maha maetud aluspüksid lagunesid kolme kuuga täielikult

Eesti
Foto: Kristi Raidla/ERR
Eesti

Tori hobusekasvanduses kaevati mullast välja sinna kolm kuud tagasi maetud aluspüksid. Aluspükste matmise eesmärk oli lihtsa katsega näidata, et muld on elus. Aktsioon on osa maaelumuuseumide uuest püsinäitusest, kuhu ka niinimetatud mullapüksid huvilistele vaatamiseks välja pannakse.

16. juunil maeti Tori hobusekasvanduses maha puuvillased aluspüksid. Selle katsega tahtsid Eesti maaelumuuseumid hinnata mulla aktiivsust. 12 nädalat hiljem kaevati püksid välja.

Tulemus näitas, et lagundamine oli võimas.

"Need on täiesti uskumatult lagunenud, neist ei olnud peaaegu midagi järel. Kontrollpükstel oli (alles) üks väga väike tükikene ja päris pükstel oli ainult püksikumm ja natukene niiti, kõik. Seda me ei osanud oodata," lausus Eesti maaelumuuseumide juht Kadri Valner.

Katse põhjal saab öelda, et matmispaigas on tegu väga hea mullaga, märkis ta.

"Juba kaevamisel oli näha, et seal oli väga palju vihmausse ja erinevaid mikroorganisme," lausus ta.

Püksid maeti lisaks Torile Ülenurmel ja Kurgjal Jakobsoni muuseumis. Nüüd tuleb vaadata, millised püksipaarid kõige paremini on säilinud ehk millised saab näitusele panna.

"Kui midagi on teistes kohtades, siis me esmalt kuivatame need püksid ära, puhastame ära ja 18. septembril avame näituse, kus need peaksid olema ka näitusel väljas," ütles Valner.

Näitust "Milleks mulle muld" näeb Ülenurmel põllumajandusmuuseumis.

Maast väljakaevatud aluspükste jäänused Autor/allikas: Kristi Raidla/ERR

Toimetaja: Marko Tooming

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