Ukraina püstitas õhurünnakute kaugusrekordi

Ukraina tabas kolmapäeval ründedrooniga arktilises Jamali piirkonnas, umbes 2800 kilomeetri kaugusel piirist asuvat Vene gaasitöötlemistehast, mis on kaugeim punkt Venemaal, mida Ukraina relvajõud on suutnud droonidega rünnata.

"Novõi Urengois tõrjuti täna droonirünnak tööstusobjektile. Drooni alla kukkunud rusud põhjustasid tulekahju," ütles Venemaa Jamali Neenetsi piirkonna kuberner Dmitri Artjuhhov Telegramis.

"Peamine on see, et hukkunuid ega vigastatuid ei ole. Kahju ulatus ja olemus on väljaselgitamisel," lisas Artjuhhov.

New range record: Ukrainian drones attack Novy Urengoy – nearly 3,000 km from Ukraine.



The facility in Novy Urengoy that processes gas condensate for transport was hit—one of the most important installations in Russia's gas condensate infrastructure.



The facility has a capacity… pic.twitter.com/gLysVaLjJJ — Jürgen Nauditt (@jurgen_nauditt) September 9, 2026

Novõi Urengoi, kus elab umbes 100 000 inimest, asub põhjapolaarjoonest veidi lõunas.

Ukraina kindralstaap kinnitas edukat rünnakut töötlemistehasele Jamali-Neenetsi autonoomses ringkonnas. "Kuni tänaseni peeti seda piirkonda agressorile täiesti ohutuks alaks," seisis avalduses.

Venemaa uudisteväljaande Mediazona teatel on tegemist kaugeima Venemaa vastu suunatud rünnakuga alates Moskva Ukraina-vastase agressioonisõja algusest 2022. aastal.

‼️For the first time! Deepest strike of the war: Ukrainian SOF hit critical russian plants more than 3,000 km away



Ukraine's Special Operations Forces carried out the deepest strike inside russia since the beginning of the full-scale war pic.twitter.com/SCMEvbVlNl — SPECIAL OPERATIONS FORCES OF UKRAINE (@SOF_UKR) September 9, 2026

Rünnatud naftatöötlemiskompleks töötleb aastas 19,5 miljonit tonni toornaftat ja maagaasi ning toodab Venemaa sõjaväele diislikütust ja muid naftatooteid. Rekordilise rünnaku sihtmärgiks oli ka lähedal asuv Purovski gaasikondensaadi töötlemistehas.

Ukraina relvafirma Fire Point teatas sotsiaalmeedia postituses, et droon läbis üle 3300 kilomeetri ja tabas edukalt sihtmärki.

Ukraina on viimastel kuudel hoogustanud kaugmaalööke Venemaa vastu, vastuseks Venemaa igapäevastele Ukraina linnade pommitamistele. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles septembri alguses, et tema riigi droonid muudavad Venemaa õhuruumi sõja ajaks täiesti ebaturvaliseks.

#BREAKING | — Ukrainian drones strike Arctic gas facility after record ~3,300 km flight



Ukrainian drones hit the Novy Urengoy condensate treatment plant in Russia's Yamalo-Nenets Autonomous Okrug on 9 September, sparking a fire at the Gazprom facility. Regional governor… pic.twitter.com/sJtkdlyJ9Z — The Global Eye (@TGEThGlobalEye) September 9, 2026

Saksa keskkonna- ja inimõigusteorganisatsiooni Urgewald esindaja Alexander Kirk ütles, et Ukraina rünnak peaks olema Euroopale äratuskell.

"Sõda on jõudnud Venemaa arktilise gaasi südamesse ehk Jamali veeldatud maagaasi lähedale. Seda vaid paar päeva enne sel nädalavahetusel toimuvat Euroopa Arktika tippkohtumist," ütles Kirk avalduses.

"EL peab olukorra kontrolli alla saama. See peaks kasutama eelseisvat 22. sanktsioonide paketti, et kehtestada meetmed kõigile Jamali veeldatud maagaasi teenindavatele tankeritele, mida on kokku 14 alust. Samuti tuleks sulgeda sanktsioonide lünk Euroopa merendus- ja hooldusteenuste ümber, mis neid töökorras hoiavad," seletas Kirk.

BREAKING | Ukraine has reached Russia's Yamal gas-producing heartland for the first time, with a drone attack on Novy Urengoy today.



Regional governor Dmitry Artyukhov confirmed that an industrial facility caught fire after the attack, with no reported casualties and damage… pic.twitter.com/oaNaooBnie — GeoInsider (@InsiderGeo) September 9, 2026

Ukraina ründas meredroonidega Sotši sadamat

Ukraina ründas kolmapäeval meredroonidega Venemaa Musta mere äärse kuurortlinna Sotši sadamat, kus sai vigastada vähemalt kaheksa inimest, teatasid Venemaa seirekanalid ja võimuesindajad.

Venemaa teise pealinnana tuntud Sotši lähistel asub Vene režiimi juhi Vladimir Putini ametlik suveresidents. Venemaa eliidi talviseks mängumaaks peetav linn paikneb Ukraina piirist umbes 650–700 kilomeetri kaugusel.

Krasnodari krai võimuesindajate andmetel puhkes Ukraina mehitamata pealveelaeva rünnaku tagajärjel Sotši sadamamuulil tulekahju, mis põhjustas taristukahjustusi. Teadete kohaselt sai rünnakus vigastada vähemalt kaheksa inimest.

Sotši linnapea Andrei Prošunin kutsus elanikke pärast esimest rünnakut üles varjuma ja rahulikuks jääma.

Reports indicate that the port in Sochi has been attacked. pic.twitter.com/q6YS0aDjgJ — WarTranslated (@wartranslated) September 9, 2026

Seejärel laekusid teated teisest meredroonist, mis põhjustas tulekahju rannapromenaadil.

"Esialgsetel andmetel sai vähemalt üks inimene vigastada. Sündmuskohal töötavad pääste- ja eriteenistused," seisis teates.

Sotši elanike internetti postitatud kaadritel võis näha suurt plahvatust rannapromenaadi kõrval. Seirekanal Supernova+ jagas videoid Sotši elanikest, kes otsivad varju suurte plahvatuste ja droonitõrjesüsteemide töö keskel.

More footage from Sochi, Russia, now under Ukrainian aerial and naval drone attack. #Russia pic.twitter.com/QjUUallNQb — NOELREPORTS (@NOELreports) September 9, 2026

Venemaa opositsiooniline uudistekanal Astra teatas, et rünnak katkestas sündmuspaiga lähedal toimunud Venemaa laulja Tatjana Bulanova kontserdi. Edastatud videokaadritelt oli näha, kuidas paanikas kontserdikülastajaid evakueeritakse.

Bulanova on varem avaldanud toetust Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse.

Astra informatsiooni kohaselt toimus plahvatus restorani Tšernomorskaja Žarovnja lähedal, mis hävitas söögikoha osaliselt.

Värske rünnak leidis aset nädal pärast Ukraina viimast suurt rünnakut mereäärse kuurordi vastu.

Vene õhurünnakus Sumõ kaubanduskeskusele sai surma kolm inimest

Vene relvajõud ründasid kolmapäeval Sumõs kaubandus- ja meelelahutuskeskust, kus on hukkunuid ja haavatuid, teatas oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Oleh Hrõhorov.

Viimastel andmetel sai surma vähemalt kolm inimest.

Hrõhorovi informatsiooni kohaselt sai vigastada veel 20 inimest. Hukkunute seas on 21-aastane noormees ja tütarlaps. Kaks meest ja üks naine on raskes seisundis. Veel üks naine on üliraskes seisundis. Haavatute hulgas on kolm 15–16-aastast tüdrukut.

"Vaenlane andis sihipärase õhulöögi Sumõ kaubandus- ja meelelahutuskeskuse territooriumile. Praeguse seisuga on kinnitatud kahe inimese surm. Eeldatavasti võib hukkunute arv olla suurem," sõnas ametnik.

"Parklas olnud autod ja kaubanduskeskuse hoone said kahjustada. Puhkes tulekahju. Kohapeal töötavad kõik vajalikud teenistused. Tagajärgede likvideerimine ja päästeoperatsioon jätkuvad," kirjeldas oblasti riikliku administratsiooni juht.

Hrõhorov rõhutas ka, et eksisteerib jätkuvate õhulöökide oht. Seetõttu ei tohi viibida tabamuskoha läheduses ja tuleb püsida turvalistes kohtades.

Hrõhorov täpsustas hilisõhtul, et kaubanduskeskuse territooriumile tehtud rünnaku tagajärjel on teada juba kolmest hukkunust.

Ukraina võimude hilisema täpsustuse kohaselt tabas Vene droon Sumõ kesklinna lähedal asuvat Manufactura kaubanduskeskust.

Ameti avaldatud kaadritest on näha tuletõrjujaid kustutamas põlevaid autosid, parklates laiali paiskunud rususid ning ohvrite verd asfaldil kaubanduskeskuse ees. Teadaolevalt on praeguseks kõik tulekolded kustutatud.

Õhurünnak Sumõs leidis aset ajal, mil Venemaa on hoogustanud rünnakuid Ukraina supermarketite ja kaubanduskeskuste vastu ning seda isegi päevasel ajal, mil kauplused on tsiviilisikutest tulvil.

Trump peab Vene ja Ukraina liidrite vaenulikkust peamiseks takistuseks rahule

USA president Donald Trump avaldas kolmapäeval arvamust, et Venemaa ja Ukraina liidrite vaheline vastastikune vaen on peamine takistus konflikti lahendamisel.

"Meil oli president Putiniga suurepärane vestlus. Ka Zelenski soovib kokkuleppeni jõuda, kuid probleem seisneb selles, et nad ei salli teineteist," ütles Trump ajakirjanikele.

Venemaa rünnakutes Kiievile hukkus üks ja sai vigastada 16 inimest

Venemaa õhurünnakutes Kiievile hukkus kolmapäeval üks ja sai vigastada vähemalt 16 inimest, teatasid õhtul võimuesindajad.

"Desnjanskõi rajoonis süttis mitu autot pärast seda, kui droon kukkus alla lagedale alale 16-korruselise elumaja lähedal. Päeva jooksul teatati Venemaa rünnakute tagajärjel ühe naise hukkumisest ja 16 inimese vigastada saamisest," ütles Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

"Päästeteenistused tegutsevad sündmuskohal," lisas Klõtško.

"Pealinnas on vaenlase õhurünnakute tagajärjel praeguseks vigastada saanud 16 inimest. Nende hulgas on kaks last," täpsustas meer.