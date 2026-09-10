Tartu Miina Härma gümnaasium saab varisenud osa asemele juurdeehituse

Tartu linn otsustas Miina Härma Gümnaasiumi varisenud hooneosa asemele ehitada uue, enam kui kaks korda suurema juurdeehituse. See tähendab linnale 2,7 miljoni eurost lisakulu, mis väidetavalt ei tule teiste koolide rekonstrueerimise arvelt. Välistatud pole laenu võtmine.

Miina Härma Gümnaasiumis algas suve hakul tehnosüsteemide remont, mille käigus varises kokku osa 1960. aastal ehitatud hooneblokist. Kuigi esialgu kaaluti majaosa tagasi ehitamist varasemas suuruses, siis nüüd on Tartu linn otsustanud asja suuremalt ette võtta.

Tartu abilinnapea Martin Bek sõnas, et analüüsides kõiki plusse ja miinuseid, on otstarbekaks minna edasi uue hoone rajamisega. "Praegu lammutatakse kogu sealne 650 ruutmeetrit pinda ja ehitatakse asemele nüüd siis mitte kahe-, vaid kolmekorruseline uus ehitis koos keldriga ja kokku saab 1450 ruutmeetrit pinda," selgitas ta.

Miina Härma Gümnaasiumi direktori Ene Tannbergi sõnul lahendab juurdeehitus koolis mitu kitaskohta. "Me saame viia oma õppetöö ühte vahetusse," selgitas ta.

Tannberg lisas, et praegu on koolis esimesed ja teised klassid teises vahetuses. "Me saame selle plaaniga suurendada söökla pinda, kus on kitsaskoht põhimajas ja me saame kaasaegsema õpikeskkonna," nentis ta.

Juurdeehitus läheb eeldatavalt maksma 4,2 miljonit eurot, kuid linnale toob see Beki sõnul lisakulu 2,7 miljonit eurot.

"See on väiksem sellel põhjusel, et osa töid, mis praegu oli hangitud, jäigi tegemata ja saame seda rahalist puhvrit kasutada uue hoone kontekstis," sedastas ta. "Me küsime kogu hoone tervikehituselt tagasi käibemaksu ja loodame, et osa laekub ka kindlustusest," jätkas Bek.

Ta kinnitas, et see raha ei tule teiste koolide rekonstrueerimise arvelt. "Oleme sellele tervikuna katte leidnud," ütles Bek. Üht kohta, kus on toimunud kärbe, ei ole. "Pigem vaatame eelarve strateegias ka nelja aasta lõiget ja sinna me mahutasime ära selle hädavajaliku töö," rääkis ta.

Praegu pole kindel, kas selle tõttu jääb midagi muud tegemata. "Laenuvõimekus aasta-aastalt kasvab, selle jaoks on ka võimalus olemas, et eelarve tervikuna tasakaalu saada," lisas Bek.

Tehnosüsteemide rekonstrueerimise tõttu töötab kool järgmise õppeaasta alguseni asenduspindadel. Tannbergi sõnul peavad juurdeehitusest tingitult osa lapsi jääma asenduspindadele järgmise aasta jõuludeni. Juurdeehituse kava arutatakse volikogus oktoobris, misjärel kuulutatakse välja uus hange.