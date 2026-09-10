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ERR Texases: vabariiklased kutsuvad oma toetajaid Dallases vahevalimistel valima

Välismaa
USA vabariiklasest president Donald Trump.
USA vabariiklasest president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Välismaa

USA vabariiklaste liidrid kutsuvad Dallases toimuval kongressil toetajaid vahevalimistel hääletama. President Donald Trump lubas võidu korral igale täiskasvanud ameeriklasele 5000 dollarit. Panused on kõrged, kuna vabariiklaste napp enamus kongressis on ohus.

Dallases käib vabariiklaste kongressil korralik melu. Sealt on võimalik leida kõike, alates piiblitest sätendavate kõrvarõngasteni ja 12 000 dollari eest on võimalik endale soetada ka Trumpi pildiga kitarr.

"See on Donald Trumpi autogrammiga elektrikitarr. Kaelal on loomulikult kiri "Make America Great". See on kollektsionääridele mõeldud ese, väga ilus pill. Ühe sellise oleme täna juba müünud," lausus müüja Chris.

Lõbusa meeleolu taga on aga tõsine eesmärk. Vabariiklased korraldavad enne vahevalimisi kongressi, et oma toetajaid mobiliseerida.

"Saab olema väga põnev. Pärast igat kongressi, olgu see demokraatide või vabariiklaste oma, näeme tavaliselt kohe selle erakonna toetuse kasvu," ütles kohalik elanik Chuck.

Vabariiklased kontrollivad praegu mõlemat koda, kuid nende enamus on napp, kontrolli kaotamiseks piisab üsna väikesest nihkest.

"Alguses ei olnud meie seisus kindel. Aga pean ütlema, et mida pöörasemaks demokraadid lähevad ja mida sotsialistlikumaks nad muutuvad, seda lihtsamaks läheb meil," ütles Julie.

"Ma ei taha, et kaotaksime esindajatekojas või senatis nii palju kohti, et hakkaksime tagasi liikuma ja kaotaksime kõik selle, mida oleme viimase kahe aastaga saavutanud," sõnas Michele.

Vabariiklased loodavad, et president Donald Trump suudab oma tuumikvalijad vahevalimistel hääletama tuua. Kui vabariiklased suudavad novembris säilitada kontrolli kongressi üle, lubas Trump igale täiskasvanud ameeriklasele 5000 dollarit.

"Ma palun teil mõelda, et oleksin justkui valimissedelil. Mina olen valimissedelil. Sest kui me kaotame, kaotate te kontrolli piiri üle. Kaotate maksukärped. Kaotate turvalisuse ja julgeoleku. Kaotate oma jõukuse," ütles USA president Donald Trump.

Vahevalimiste üheks keskseks küsimuseks on kujunenud majandus ja elukallidus. Seda mõjutavad nüüd korraga nii sõda Iraanis kui ka süvenev kaubandustüli Kanadaga.

Iraani sõja majanduslik hind on Trumpi jaoks järjest ebamugavam. President möönis, et sõja tõttu tõusnud kütusehinnad ei pruugi enne valimisi langeda. Kuigi üleriigiliselt on toetus sõjale madal, on Dallases paljud Trumpi toetajad valmis Iraani sõja majanduslikku hinda vähemalt praegu maksma.

"Alguses liikus majandus õiges suunas. Siis pidime astuma vajalikud sammud Lähis-Idas valitseva kurjuse vastu. See kahjustas majandust ja tõstis kütusehindu. Aga see on ajutine," ütles Chuck.

Vabariiklaste kongress jätkub. Lavale tuleb teiste seas asepresident JD Vance ning taas ka president Donald Trump.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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