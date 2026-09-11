USA saatejuht: intervjuu demokraadiga ei jõua järelevalveasutuse surve tõttu eetrisse

Kolmapäevases jutusaates "Jimmy Kimmel Live!" ütles saatejuht, et USA president Donald Trumpi ametiajal tegutsev FCC ähvardas teda ja tema saadet toimetuse otsuste ja külaliste valiku tõttu, mis neile ilmselt ei meeldi, vahendas BBC.

Valge Maja pressiesindaja eitas, et FCC juht ähvardas Kimmelit Talarico või mõne teise kandidaadiga tehtud intervjuu pärast.

Trumpi toetatud vabariiklane Ken Paxton astub Talaricoga vastamisi novembris toimuvatel vahevalimistel. Texase osariigi valimistulemus mõjutab, kas demokraadid suudavad Trumpi ametiaja viimaseks kaheks aastaks USA senati uuesti enda kontrolli alla saada.

Kolmapäevases saates märkis Kimmel, et on aastate jooksul intervjueerinud paljusid poliitikuid, sealhulgas Trumpi ennast ajal, mil too esimest korda presidendiks kandideeris.

"Nüüd, mil ta on president, on tema alluvuses olev FCC ähvardanud mind, meie saadet, telekanalit ABC, meie partnereid ja kohalikke jaamu lihtsalt traditsiooniliste toimetuse otsuste ja külaliste valiku tõttu, mis neile ilmselt ei meeldi," sõnas Kimmel.

Saatejuht lisas, et arvestades telekanali kohalikke jaamu, eriti ABC partnereid Texases, ei jõua neljapäevane intervjuu Talaricoga tele-eetrisse, vaid laaditakse selle asemel Youtube'i.

"Jimmy Kimmel teeb, nagu sageli, lihtsalt teatrit, et luua valitsuse poliitikast valet muljet," ütles Valge Maja pressiesindaja Davis Ingle.

"[FCC] esimees [Brendan] Carr ei ole teda James Talarico või mõne teise kandidaadi intervjueerimise pärast ähvardanud," lisas Ingle.

FCC väljastab ringhäälingulubasid ning reguleerib raadio-, tele- ja satelliidisagedusi.

Telekanal ABC, mis edastab saadet "Jimmy Kimmel Live!", on järelevalveasutuse ja Trumpi poolt ametisse määratud Carriga juba kuid tülis olnud.

Septembris kõrvaldati Kimmel ajutiselt eetrist konservatiivse aktivisti Charlie Kirki tulistamise kohta tehtud kommentaaride tõttu. Otsus langetati vaid mõni tund pärast seda, kui Carr ähvardas ABC ja selle emafirma Disney vastu meetmed tarvitusele võtta.

Aprillis nõudsid aga Trump ja esileedi Melania Trump, et ABC karistaks Kimmelit Melania kohta tehtud nalja eest.

Veidi aega hiljem algatas FCC Disney ringhäälingulubade ennetähtaegse kontrolli.

Vastuseks kaebas ABC järelevalveasutuse eelmisel kuul kohtusse, väites, et kanalit kiusatakse toimetuse valikute tõttu ebaõiglaselt taga.

Trump on varem öelnud, et kaalub FCC litsentsi äravõtmist mitmelt USA telekanalilt, mis on tema hinnangul edastanud presidendi suhtes kriitilisi seisukohti.

Veebruaris süüdistas teine hilisõhtuste saadete juht Stephen Colbert oma kodukanalit CBS Talaricoga tehtud intervjuu eetrisse laskmisest keeldumises, põhjendades seda FCC võimaliku kättemaksu hirmuga.

CBS eitas intervjuu keelamist ning väitis, et andis vaid "õiguslikku nõu".