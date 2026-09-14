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Kohtla-Järvel kõrvalises kohas toimunud massikaklus lõppes tapmisega

Eesti
Kohtla-Järve Endla tänav.
Kohtla-Järve Endla tänav. Autor/allikas: Rene Kundla/ERR
Eesti

Kohtla-Järvel kogunes paarkümmend meest pühapäeva õhtul kõrvalisse kohta arveid klaarima. Massikakluse käigus sai surma 21-aastane mees. Kolme kuriteos kahtlustatavat otsitakse taga.

Sündmuskohal viga saanud 21-aastase mehe elu ei õnnestunud kiirabil päästa ja ta suri teel haiglasse. Mehe täpsemad vigastused ja surma põhjus on selgitamisel. Arstiabi vajasid ka sündmuskohale jäänud 23-aastane ja 19-aastane noormees, kellest viimase viis kiirabi haiglasse kontrolli. Öösel pöördus üks sündmusega seotud ja viga saanud 17-aastane noormees ise haiglasse. 

Politsei ei välista, et kakluses said viga mõned inimesed, kelle isik pole veel tuvastatud. "Meile teadaolevalt raskeid tervisekahjustusi teistel ei olnud, aga me ei välista seda, et võib olla ka muid kannatanuid. Seega loomulikult ootame informatsiooni, kui keegi kodanikest on selle konfliktiga seotud," ütles Jõhvi politseijaoskonna juht Nikita Golovin.

Politseile teadaolevalt oli pühapäevaõhtuse arveteklaarimise põhjuseks möödunud reedel toimunud konflikt kahe seltskonna vahel. Paljud massikakluses osalejatest on Golovin sõnul olnud erinevate tegude pärast ka varem politsei huviorbiidis. Osa neist on ka kinni peetud.

Varasemate tegude pärast on politseile varasemast tuttavad ka need kolm meest - 50-aastane Konstantin, 46-aastane Sergei ja 25-aastane Roman –, keda politsei otsib taga. "Kõnealuste isikute puhul ei ole alust arvata, et tavaline inimene peaks ohtu tundma. Kohtla-Järve tänavatel on turvaline liikuda ja ei pea muretsema selle pärast, et on ebaturvaline. Usun, et me oleme politseina, oleme kogukonnana väga head tööd selle nimel teinud, et meie keskkond oleks loodud selliseks, kus on turvaline liikuda," sõnas Golovin.

Politsei: taoline massikaklus on Ida-Virumaal erandlik

ERR-ile teadaolevalt klaariti arveid Kohtla-Järve Järve linnaosas asuva Endla tänava kõrvalisemas osas, kus kohalikud elanikud nägid pühapäeva õhtul ja esmaspäeva päeval liikumas arvukalt politseimasinaid. Politsei täpset asukohta ei avalda, kuid Nikita Golovin kinnitas, et traagilise lõpuga kaklus ei toimunud rahvarikkas kohas. "Meile teadaolevalt ei olnud seal ümbruses palju inimesi ehk kui rääkida kogukonna ohutundest või turvalisusest, siis ütleks, et, ei olnud jah ümbruses palju rahvast."

2014. aastast politseis töötava Golovini sõnul on selline massikaklus Ida-Virumaal erandlik. "Enda karjääri jooksul ei mäletagi sellist juhtumit. Aga politseina peame paraku selliste juhtumitega silmitsi seisma," ütles Golovin.

Politsei palub kõigil, kellel on infot Kohtla-Järvel pühapäeva õhtul kella 21 paiku toimunud sündmuse kohta või kes olid sellega seotud, anda sellest teada, helistades numbril 112. 

Tagaotsitavad Roman (25), Konstantin (50) ja Sergei (46). Autor/allikas: PPA

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