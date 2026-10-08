X!

Pensionifondide kohta esitatav info muutub selgemaks ja lihtsamaks

Majandus
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Majandus

Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega muutub pensionifondide kohta esitatav info selgemaks ja paremini võrreldavaks ning mis toob rea teisi muudatusi investeerimisfondidele ja nende valitsejatele laiemalt.

2027. aasta juunist kaovad senised mitmeleheküljelised põhiteabedokumendid ja pensionifondide põhiteave esitatakse tabeli kujul, kus saab fonde võrrelda muu hulgas tootluse, tasude ja riskitaseme alusel. Veel leiab sealt infot fondi Eesti investeeringute osakaalu kohta.

Uuel kujul põhiteave avaldatakse Pensionikeskuse veebilehel nii teise kui kolmanda samba pensionifondide kohta.

Pensionifondide tootluse arvutamiseks kehtestatakse ühtne metoodika, mis võtab arvesse pensionikoguja sissemakseid, väljamakseid ja nende tegemise aega. See tagab, et eri kanalites näidatakse pensionikoguja isiklikku tootlust ühetaoliselt. Muudatus on kavandatud jõustuma 2028. aasta alguses.

Pensionifondi, aga ka teiste avalike fondide prospektis tuleb investori jaoks edaspidi lahti kirjutada see, kas ja millises ulatuses kasutab fond aktiivset või passiivset investeerimisstrateegiat. See aitab investoritel paremini hinnata investeerimispoliitika sobivust nende isiklike eesmärkidega, aga ka fondi valitsemistasu suurust, märkis valitsuse pressiteenistus. Passiivse strateegia puhul võiks eeldada madalamat tasu.

Eelnõuga loobutakse erireeglitest, mis kehtivad konservatiivsetele pensionifondidele ja fondivalitseja kohustusest sellist fondi valitseda. Muudatus annab fondivalitsejatele konservatiivse pensionifondi investeerimispoliitika kujundamisel paindlikkust oluliselt juurde.

Lisaks pensionifondidele toob eelnõu kaasa muudatusi teistele investeerimisfondidele, esimesed kolm põhinevad Euroopa Liidu direktiividel:

  • Riskikapitali- ja kinnisvarafondide valitsejad võivad hakata fondi arvel laenu andma. See võiks suurendada Eestis ettevõtetele mõeldud laenuturul konkurentsi. Tarbijatele fondi arvel laenu anda ei saa.
  • Samadele fondidele laieneb võimalus kasutada varade hoidmisel kohalike pankade asemel muudes liikmesriikides olevaid panku. See võiks vähendada ka varade hoidmise tasusid.
  • Likviidsuskriisi vältimiseks tulevad uued nõuded fondide likviidsuse juhtimisele. Näiteks kui suur osa investoritest soovib fondist väljuda, siis saab fondivalitseja kasutada fondiosakute lunastamise ajutist peatamist või n-ö halvaks muutunud vara eraldamist fondi ülejäänud varast. Lõppeesmärgiks on kaitsta investoreid.
  • Muutub paindlikumaks erineva juriidilise staatusega fondide ühinemine – juriidilisest isikust fond saab ühineda varakogumina moodustatud fondi ehk lepingulise fondiga. Selline konsolideerumise võimaldamine võiks samuti kulusid kokku hoida.
     

Toimetaja: Marko Tooming

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:23

Birgit Sarrap lükkab reedel käima ETV uue suure muusikamängu

12:20

Raimo Ülavere: kontorisse tagasi sundimine võib panna head töötajad lahkuma

11:58

Tamm langes Hiinas veerandfinaalis konkurentsist

11:52

Rootsi kirikute liit peatas vene õigeusukiriku liikmesuse

11:44

Festival Klaver toob Eestisse maailma tipp-pianistid ning klaverireivi

11:44

Vasakliit osaleb riigikogu valimistel: võitleme töötajate õiguste eest

11:43

Kaitseinvesteeringute keskus hangib 195 miljoni eest relvi ja laskemoona

11:39

Koeraomanik: enamik koeri harjub riiete kandmisega kiiresti

11:34

Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster pöördusid Euroopa inimõiguste kohtusse Uuendatud

11:24

Pensionifondide kohta esitatav info muutub selgemaks ja lihtsamaks

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

07.10

Valgevene korraldas Läti piiril ränderünde koos relvastatud saatjatega

07.10

Tallinna ringkonnakohus mõistis Eskola vägistamise eest reaalselt vangi

07.10

WHO uurib teateid teisest kopsupõletiku juhtumist Siberis Irkutskis

07.10

Rubio: lääne tsivilisatsioon on pöördepunktis

07.10

Saksa spionaažiskandaal tekitab lääne luurekogukonnas tõsist muret

05:57

Venemaa tappis õhurünnakutes Ukrainale 28 tsiviilelanikku

07.10

Riik soovib, et võimalikult palju 14-aastaseid õpiks õhkrelvast laskma

09:37

EL jättis uuest sanktsioonipaketist Eesti palvel välja Silmetit varustava Vene firma Uuendatud

11:34

Eesti kristlik õigeusu kirik ja Pühtitsa klooster pöördusid Euroopa inimõiguste kohtusse Uuendatud

07.10

Herem: raha saavate kaitseettevõtete avalikustamine muudaks nad sihtmärgiks

ilmateade

SPORT

11:58

Tamm langes Hiinas veerandfinaalis konkurentsist

11:19

Saalijalgpallikoondis valmistub oktoobrikuisteks MM-valikmängudeks

10:42

Golden State'i naiskond jõudis finaalist ühe võidu kaugusele

10:01

Karuks: raadiosport oli, on ja jääb!

loe: kultuur

11:44

Festival Klaver toob Eestisse maailma tipp-pianistid ning klaverireivi

10:58

Galerii: Rakvere linnuses jõuab publiku ette Peeter Raudsepa lavastus "Agnes Dei"

10:47

Galerii: Viljandi kitarrifestival algas Soome kitarristi Peter Lerche kontserdiga

10:36

Lilli Luuk: kui elame mingis ajas, siis näeme seda liiga lähedalt, et aru saada, mis kõik toimub

loe: eeter

12:23

Birgit Sarrap lükkab reedel käima ETV uue suure muusikamängu

12:20

Raimo Ülavere: kontorisse tagasi sundimine võib panna head töötajad lahkuma

11:39

Koeraomanik: enamik koeri harjub riiete kandmisega kiiresti

10:50

Rattaga Jaapani läbi sõitnud Klemet-Gustav Tamm: Jaapan on väga vaheldusrikas

Raadiouudised

10:30

Euroopa Liit kavandab uutele liikmetele prooviaega

10:25

Matemaatikaärevus paneb noori õppeainet vältima

10:25

Gümnaasiumid käivitavad järk-järgult drooniõpet

09:25

Raadiouudised (08.10.2026 09:00:00)

07.10

Päevakaja (07.10.2026 18:00:00)

07.10

Võrumaal asuv Luhasoo õpperada võidakse vaidluse tõttu kinni panna

07.10

Eesti Energia ehitab lähiaastatel juurde gaasijaamu, Narva jaam peaks valmima 2028. aastal

07.10

Opositsiooni ettepanekud eelarvele võivad puudutada nii automaksu kui kütuseaktsiisi

07.10

Kaitseressursside amet soovib, et võimalikult palju 14aastasi noori õpiks koolis õhkrelvast laskma

07.10

Raadiouudised (07.10.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo