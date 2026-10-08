Pensionifondide kohta esitatav info muutub selgemaks ja lihtsamaks
Valitsus kiitis heaks eelnõu, millega muutub pensionifondide kohta esitatav info selgemaks ja paremini võrreldavaks ning mis toob rea teisi muudatusi investeerimisfondidele ja nende valitsejatele laiemalt.
2027. aasta juunist kaovad senised mitmeleheküljelised põhiteabedokumendid ja pensionifondide põhiteave esitatakse tabeli kujul, kus saab fonde võrrelda muu hulgas tootluse, tasude ja riskitaseme alusel. Veel leiab sealt infot fondi Eesti investeeringute osakaalu kohta.
Uuel kujul põhiteave avaldatakse Pensionikeskuse veebilehel nii teise kui kolmanda samba pensionifondide kohta.
Pensionifondide tootluse arvutamiseks kehtestatakse ühtne metoodika, mis võtab arvesse pensionikoguja sissemakseid, väljamakseid ja nende tegemise aega. See tagab, et eri kanalites näidatakse pensionikoguja isiklikku tootlust ühetaoliselt. Muudatus on kavandatud jõustuma 2028. aasta alguses.
Pensionifondi, aga ka teiste avalike fondide prospektis tuleb investori jaoks edaspidi lahti kirjutada see, kas ja millises ulatuses kasutab fond aktiivset või passiivset investeerimisstrateegiat. See aitab investoritel paremini hinnata investeerimispoliitika sobivust nende isiklike eesmärkidega, aga ka fondi valitsemistasu suurust, märkis valitsuse pressiteenistus. Passiivse strateegia puhul võiks eeldada madalamat tasu.
Eelnõuga loobutakse erireeglitest, mis kehtivad konservatiivsetele pensionifondidele ja fondivalitseja kohustusest sellist fondi valitseda. Muudatus annab fondivalitsejatele konservatiivse pensionifondi investeerimispoliitika kujundamisel paindlikkust oluliselt juurde.
Lisaks pensionifondidele toob eelnõu kaasa muudatusi teistele investeerimisfondidele, esimesed kolm põhinevad Euroopa Liidu direktiividel:
- Riskikapitali- ja kinnisvarafondide valitsejad võivad hakata fondi arvel laenu andma. See võiks suurendada Eestis ettevõtetele mõeldud laenuturul konkurentsi. Tarbijatele fondi arvel laenu anda ei saa.
- Samadele fondidele laieneb võimalus kasutada varade hoidmisel kohalike pankade asemel muudes liikmesriikides olevaid panku. See võiks vähendada ka varade hoidmise tasusid.
- Likviidsuskriisi vältimiseks tulevad uued nõuded fondide likviidsuse juhtimisele. Näiteks kui suur osa investoritest soovib fondist väljuda, siis saab fondivalitseja kasutada fondiosakute lunastamise ajutist peatamist või n-ö halvaks muutunud vara eraldamist fondi ülejäänud varast. Lõppeesmärgiks on kaitsta investoreid.
- Muutub paindlikumaks erineva juriidilise staatusega fondide ühinemine – juriidilisest isikust fond saab ühineda varakogumina moodustatud fondi ehk lepingulise fondiga. Selline konsolideerumise võimaldamine võiks samuti kulusid kokku hoida.
Toimetaja: Marko Tooming