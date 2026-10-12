Ülle Madise astub esmaspäeval presidendiametisse

Kell 14.15 saabub valitud president Ülle Madise koos abikaasaga Kadriorgu presidendi kantseleisse, kus neid võtavad vastu president Alar Karis ja tema abikaasa Sirje Karis.

Sealt suundutakse koos riigikogu hoone esisele platsile. President Alar Karis tervitab Lossi platsile üles rivistatud vahipataljoni aukompaniid ja presidendid suunduvad Toompea lossi.

Kell 15 algavad tseremoonial peab kõne president Alar Karis, valitud president Ülle Madise annab ametivande ning peab oma esimese kõne presidendina.

Presidendi ametivande andmist ja kõnesid saab jälgida Eesti Rahvusringhäälingu vahendusel otseülekandes.

Tartus sündinud ja koolis käinud 51-aastane Ülle Madise on hariduselt õigusteadlane. Ta on töötanud varem justiitsministeeriumis, riigikogu põhiseaduskomisjonis, peakontrolörina riigikontrollis, presidendi õigusnõunikuna ning aastast 2015 õiguskantslerina. 2021. aasta lõpus valiti ta sellesse ametisse tagasi teiseks ametiajaks.

Ülle Madise on abielus Lauri Madisega, kes töötab kohtunikuna Euroopa Liidu kohtus Luksemburgis. Peres lapsi ei ole. Ülle Madise isa on endine poliitik ja riigikohtunik Tõnu Anton.

Madise esitasid presidendikandidaadiks 75 riigikogu liiget. Vastavad dokumendid andsid vabariigi valimiskomisjonile üle Reformierakonna, Eesti 200, Isamaa ja sotsiaaldemokraatide ning fraktsioonidesse mittekuuluvate riigikogu liikmete esindajad.

Salajasel hääletusel valis riigikogu Madise presidendiks 71 häälega.