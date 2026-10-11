Poola politsei vahistas peaminister Donald Tuski ründamise plaanis kahtlustatava

Poola politsei sai infot võimaliku rünnaku kohta peaminister Donald Tuskile ja kaitseminister Wladyslav Kosiniak-Kamyzile, teatas Poola siseministeerium pühapäeval. Praeguseks on mees vahistatud.

Poola siseministeeriumi pressiesindaja kirjutas platvormil X, et sisejulgeolekuagentuuri terrorismivastases keskuses toimub pühapäeval nõupidamine seoes teatega, et peaministrit ja kaitseministrit võidi plaanida rünnata.

Pressiesindaja ütles Reutersi teatel, et siseminister Marcin Kierwinski ja eriteenistuste koordineerimisminister Tomasz Siemoniak on andnud korralduse rakendada vajalikke meetmeid.

Poola võimud on kõrgendanud valmisolekut seoses riigi koolides lahvatanud vägivallalainega.

Poola politsei vahistas peaministri ründamise plaanis kahtlustatava

Praeguseks on Poola politsei vahistanud mehe, keda kahtlustatakse Tuski ähvardamises ja tema ründamise kavandamises, teatas pühapäeval siseminister Marcin Kierwiński.

Ta ei andnud täpsemat teavet mehe ega selle kohta, millist rünnakut ta kavandas.

"Mees, kes ähvardas rünnata, võeti kinni," kirjutas Tusk sotsiaalmeediaplatvormil X. "Tänud politseile kiire ja otsustava tegutsemise eest."

Valitsuse kõneisik Adam Szłapka ütles Poola meediale, et Tusk sai ähvardusest teada pühapäeva hommikul. Ta märkis, et kuigi ametnikud saavad vahetevahel ähvardusi, oli seekordne "äärmiselt murettekitav".