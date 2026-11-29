Loomeliidud leiavad, et kultuur peab saama riigikogu valimiste eel sama palju tähelepanu kui teised suured teemad. Pühapäeval kutsusid nad seitsme erakonna esindajad kultuurikongressile ja küsisid, mida poliitikud on valmis tegema, et loovisikud edaspidi oma tööst ära elaksid.

Pühapäeval Estonia kontserdisaali kogunenud kultuuriinimesed tõdesid päeva alguses, et seis on kehv. Kui 30 aastat tagasi oli kultuuriministeeriumi osa riigieelarves üle nelja protsendi, siis tänavu alla on see kahe.

Nii olemegi jõudnud olukorda, kus Eestis on ka kõige paremad režissöörid näljas, nagu tõdes Elen Lotman.

"Kui ma jaotan oma filmi ettevalmistava töö aasta peale, siis mu palk on vähem kui Lidli müügisaali töötaja palk," lausus režissöör Veiko Õunpuu.

Teatriliidu juht Elin Kard märkis, et loovisikute panus riigi taasiseseisvumisse oli väga suur. "Ja sellest alates, ajast alates me tegelikult ootame, et me meelde tuleksime."

Üle 30 organisatsiooni ühendav Kultuuritahe rõhutab, et kultuur annab sisemajanduse koguprodukti (SKP) oluliselt rohkem tagasi kui valdkond riigilt toetust saab. "Kultuuri panustamine on tõepoolest investeering mitte kulu," ütles ühenduse Kultuuritahe esindaja Kadi-Ell Tähiste.

Kui laval said sõna poliitikud, kostsid kõlavad lubadused.

"Ma saan ka lubada sotsiaaldemokraatide nimel, et käibemaksu kultuuriüritustelt peab tulema alla," lausus SDE peaministrikandidaat Jonatan Vseviov. "Ja kui me saame rahvalt mandaadi järgmise valitsuse moodustamiseks, ja muuseas plaanime saada, siis saab olema universaalne ravikindlustus kõigile."

"Isamaa toetab tervisekindlustuse tagamist loojatele, ei pea sellepärast sotse valima," märkis Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Ka Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles, et kultuurisündmuste käibemaksumäär peab olema soodsam, üheksa protsenti.

"Minu jaoks on asi väga lihtne," ütles EKRE esimees Martin Helme. "Riiklik kultuuripoliitika peab olema suunatud rahvusliku identiteedi tugevdamisele ja taastootmisele. Kõik, mis selle vastu töötab, aga isegi kõik, mis sellele kaasa ei tööta, ei saa olla riigi ja rahvuse huvides."

Üks lahendustest Eesti 200 poolt on see, et Tervisekassa kuludega on võimalik määrata vaimse tervise raviks kultuuritarbimine, märkis erakonna esimees Kristina Kallas.

Kultuuriminister Heidy Purga (RE) tõdes, et tema kõige suurem mure on see, et tuleks kultuurieelarve osakaalu vähenemisele pidur peale panna. "See on kõige suurem väljakutse olnud ka mulle selle töö jooksul," ütles ta.

Vähemalt opositsiooni lubadusi kuulates võisid korraldajad päeva lõpuks öelda, et poliitikud lubavad ära teha peaaegu kõik, mida kultuuriinimesed küsisid.

"Loomulikult realistina saame aru, et tegemist on ikkagi valimiseelse ajaga, et täielikuks optimismiks on vast põhjust siis, kui koalitsioonileping on allkirjastatud," ütles ühenduse Kultuuritahe esindaja Kadi-Ell Tähiste.

Enne valimisi võtab Kultuuritahe veel kord ette erakondade lubadused ja ütleb ka valijatele, milliseid neist tasub uskuda.