Valitsus tõstis õppelaenu lae 6000 eurole

Ettepanek tuleneb Eesti majandusolukorrast, kõrgest inflatsioonist ja elukallidusest, mistõttu ei ole senine õppelaenu summa enam (üli)õpilaste igapäevaste õpingutega seotud kulude katmiseks piisav, teatas valitsuse pressiteenistus.

"Õppelaenu suurus peab võimaldama keskenduda õppimisele, mitte õppimise kõrvalt töötamisele," põhjendas haridus- ja teadusminister Kallas otsust.

Lisaks laenusumma tõstmisele algatas ministeerium ka laiema õppelaenu süsteemi reformi, et muuta õppelaenu võtmine tudengitele paindlikumaks ja atraktiivsemaks. Reformi käigus plaanitakse pikendada tagasimaksmise perioodi, langetada intressimäära ning kaotada nõue eraisikust käendajale või kinnisvaratagatisele.

Tulevikus on kavas siduda õppelaenu maksimummäära kehtestamine riigieelarve protsessiga – alates 2026/2027. õppeaastast määratakse see koos riigieelarve seadusega. Reformi ettevalmistav seaduseelnõu on praegu kooskõlastusringil ning muudatuste jõustumine on kavandatud 1. septembriks 2026.