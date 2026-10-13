X!

Prantsusmaa kardab veelgi suuremat küberrünnakut ostukeskuste vastu

Välismaa
Külmikud Prantsusmaa kaubanduskeskuses
Külmikud Prantsusmaa kaubanduskeskuses Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Lucien Libert
Välismaa

Prantsusmaa prokuratuur alustas juurdlust pühapäeval ostukeskustele suunatud küberrünnaku asjus, mille käigus hävines tohututes kogustes toitu. Uurijate sõnul võib aga suurem rünnak veel ees olla.

Küberrünnak ostukeskuste vastu on Prantsusmaal pretsedenditu mitmel moel. Esiteks pole nii ulatuslikku kuritegelikku häkkimist varem kunagi ette tulnud. Teiseks pole sellega kunagi põhjustatud sellise koguse toidu hävimist. Kolmandaks pole seni mitte keegi toimepandut üles tunnistanud. 

Enamasti tunnistab selliste rünnakute puhul õige pea keegi end toimepanijaks ning esitab mingi poliitilise nõudmise või lunarahanõude. Selle puudumine muudab prokuratuuri uurijate jaoks juhtunu eriti kahtlaseks. 

Külmikute temperatuur keerati tasemele, kus toit halvaks läheb, pea kõigis Prantsusmaa suuremates poekettides. 

Ehkki rünnati pea kõiki suuremaid kette, oli rünnatud poode siiski vähe. See panebki uurijad kartma, et suurem rünnak, kus ka nõudmisi esitatakse, on alles ees. 

Poed on ettevaatusmeetmed juba tarvitusele võtnud, see teeb nende tegevuse muidugi keerulisemaks ning ka kallimaks.

"Siitkaudu saame me külmikuid kontrollida, diagnostikat näha. Me lülitasime kõik välja ja ühendasime kõik lahti, et kõrvaldada iga võimalus meie külmikuisse sisse häkkida," rääkis Intermarche toidupoe direktor Ina Genetay.

Mõnes poes ei hävinud ainult toit, vaid ka külmikud ise said juhtunus sedavõrd kannatada, et tuleb maha kanda. 

Küberturbeekspertide sõnul olid poodide senised turvameetmed sedavõrd kehvad, et häkkimine meenutas mitte sissemurdmist, vaid pigem lahtisest uksest sisse jalutamist. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

uus telemäng

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:20

Zelenski hinnangul on Ukraina positsioonid rindel tugevad Uuendatud

19:11

Ojakäär jõudis Texase ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaali

19:07

Galerii: Eesti Festivaliorkester valmistub Aasia turneeks

18:59

Kristi Kongi "Kromaatiline triiv" lõi Eesti kunstnike isikunäituste publikurekordi

18:58

Asko Künnap fotonäitusest: eks ma üritan vaese mehe Corbijn olla

18:51

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

18:50

Fotografiska toob vaatajani kaks eriilmelist näitust inimese kehast ja identiteedist

18:48

Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi

18:44

Kaamel Kalle uus pruut jõudis Poolast Saaremaale

18:43

Prantsusmaa kardab veelgi suuremat küberrünnakut ostukeskuste vastu

ringhääling 100

uus saatesari

otse uudistemajast

tule tööle!

taustajutud

Loetumad uudised

10:36

Kohus mõistis süüdi Olerexi töötaja, kes varastas 67 000 liitrit kütust

11:30

Madise tõstis presidendi kantselei direktori palga 8000 eurole

19:20

Zelenski hinnangul on Ukraina positsioonid rindel tugevad Uuendatud

11.10

Herem kohtumisest Zelenskiga: mida ta soovis, pole meil talle lihtne anda

12.10

Galerii: Tallinnas Kadriorus algas Madise ametisse nimetamise vastuvõtt

07:03

Kolm suurt liikmesriiki tahavad EL-i õigusaktidele hädapidurit

15:11

Kadri Simson naaseb sotside ridades Eesti poliitikasse Uuendatud

08:36

Galerii: vaata, milliseks kujuneb tulevikus Pirita jõe suudmeala

06:45

Ukraina rünnakud halvasid liikluse Yandexi võrgust Eesti veebilehtedele

06:25

Saudi Araabia pealinna raputasid mitmed plahvatused

ilmateade

SPORT

19:11

Ojakäär jõudis Texase ülikoolide meistrivõistlustel veerandfinaali

18:51

Kivioja täispika MM-i debüüdist: järgmine kord julgen ka ise rohkem riskida

17:57

Neidude jalgpallikoondis lõpetas valikturniiri viigiga Leedu vastu

17:16

Naiste jalgpallikoondis kaotas Soome U-23 võistkonnale üheksa väravaga

loe: kultuur

19:07

Galerii: Eesti Festivaliorkester valmistub Aasia turneeks

18:59

Kristi Kongi "Kromaatiline triiv" lõi Eesti kunstnike isikunäituste publikurekordi

18:58

Asko Künnap fotonäitusest: eks ma üritan vaese mehe Corbijn olla

18:50

Fotografiska toob vaatajani kaks eriilmelist näitust inimese kehast ja identiteedist

loe: eeter

18:44

Kaamel Kalle uus pruut jõudis Poolast Saaremaale

15:14

Anu Rannaveski: ajateenistuses saavad naised üldiselt ise oma üksuse valida

13:40

Sepo Seeman: tahame ausalt rääkida sellest, mis seisus me oma eludega oleme

12:20

"Teise mätta otsast": noored kasvavad kambavaimus tehtud pahandustest välja

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (13.10.2026 18:00:00)

15:45

Kadri Simson naaseb sotsiaaldemokraatide ridades Eesti poliitikasse

15:40

Euroopa Liit arutab heitkogustega kauplemise süsteemi reformi

15:35

Tartu võtab osa tänavate hooldusest enda kätte

15:20

Raadiouudised (13.10.2026 15:00:00)

12:50

Joller tutvustas riigikogus erihoolekandeteenuste korralduse reformi

12:45

Hiina autotootjad püüavad Euroopas oma turuosa suurendada

12:35

Kaitseministeerium jagab sõjafilmide tegijatele 250 000 eurot

12:30

Kolmapäeval sajab peamiselt Lääne-Eestis

12:20

Raadiouudised (13.10.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo