Prantsusmaa kardab veelgi suuremat küberrünnakut ostukeskuste vastu

Küberrünnak ostukeskuste vastu on Prantsusmaal pretsedenditu mitmel moel. Esiteks pole nii ulatuslikku kuritegelikku häkkimist varem kunagi ette tulnud. Teiseks pole sellega kunagi põhjustatud sellise koguse toidu hävimist. Kolmandaks pole seni mitte keegi toimepandut üles tunnistanud.

Enamasti tunnistab selliste rünnakute puhul õige pea keegi end toimepanijaks ning esitab mingi poliitilise nõudmise või lunarahanõude. Selle puudumine muudab prokuratuuri uurijate jaoks juhtunu eriti kahtlaseks.

Külmikute temperatuur keerati tasemele, kus toit halvaks läheb, pea kõigis Prantsusmaa suuremates poekettides.

Ehkki rünnati pea kõiki suuremaid kette, oli rünnatud poode siiski vähe. See panebki uurijad kartma, et suurem rünnak, kus ka nõudmisi esitatakse, on alles ees.

Poed on ettevaatusmeetmed juba tarvitusele võtnud, see teeb nende tegevuse muidugi keerulisemaks ning ka kallimaks.

"Siitkaudu saame me külmikuid kontrollida, diagnostikat näha. Me lülitasime kõik välja ja ühendasime kõik lahti, et kõrvaldada iga võimalus meie külmikuisse sisse häkkida," rääkis Intermarche toidupoe direktor Ina Genetay.

Mõnes poes ei hävinud ainult toit, vaid ka külmikud ise said juhtunus sedavõrd kannatada, et tuleb maha kanda.

Küberturbeekspertide sõnul olid poodide senised turvameetmed sedavõrd kehvad, et häkkimine meenutas mitte sissemurdmist, vaid pigem lahtisest uksest sisse jalutamist.