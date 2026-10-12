Küberrünnak lülitas välja Prantsuse supermarketite külmikud

Küberrünnak lülitas Prantsusmaa supermarketite külmutusseadmed välja ning ettevõtete sõnul tuli osa toidust ära visata. Võimud uurivad juhtunut ja püüavad kindlaks teha, kas rünnaku mõju ulatub ka teistesse Euroopa riikidesse.

Peaminister Sébastien Lecornu ütles, et jälgib olukorda isiklikult ja palus riiklikul küberturvalisuse ametil ANSSI juhtumit uurida.

Esmaspäeval avaldatud teadete kohaselt mõjutas rünnak sadu supermarketeid. Mõjutatud kauplustest teatasid Intermarché ja Coopérative U, et osa külmutatud toidust tuleb ära visata.

EL-i põllumajandus- ja toiduvolinik Christophe Hansen mõistis rünnaku hukka, viidates muu hulgas Prantsusmaa suurimale supermarketiketile Leclerc. Ettevõte ei ole siiski ametlikult kinnitanud, et rünnak seda mõjutas.

Prantsuse meedia andmetel võis rünnak olla seotud Taani ettevõtte Danfoss toodetud külmutusseadmetega. Prantsusmaa riiklik küberturvalisuse amet ANSSI tuvastas ühe Taani ettevõtte tarkvaras vea ja võttis sellega ühendust. Prantsusmaa ametivõimud teevad koostööd teiste Euroopa riikidega, kuna probleem võib mõjutada ka neid. Danfoss ei vastanud kohe Politico kommentaaritaotlusele.