Siemensi investeeringu mõju Eestile sõltub Skeletoni tegevuse jätkamisest

Saksamaa tehnoloogiakontsern Siemens investeerib Skeletoni vähemalt sada miljonit eurot, mis ettevõtte teatel annab võimaluse arendada tegevust USA turul. Mil määral tehing Eesti majandusse jõuab, oleneb sellest, kui palju Skeletoni tegevusest Eestis jätkub.

Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina rääkis, et suurem osa investeeringu kasust läheb välismaale, näiteks Saksamaale ja USA-sse. Mõju Eesti majandusele sõltub paljugi sellest, kui palju arendustööd jääb Eestisse. "Kui Eestis jätkub tehnoloogia arendamine, saab läbi selle Eesti majandus kasu, näiteks läbi kõrgemate palkade ja maksutulu," sõnas Mertsina.

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu tegevjuht Doris Põld sõnas, et märkimisväärne on, et investeeringu teeb Euroopa ettevõte.

"Et just Euroopa ettevõte on see, kes Eesti süvatehnoloogiaettevõttega koostööd hakkab tegema, on meie või kogu tehnoloogiasektori jaoks oluliselt tähtsam, kui lihtsalt üks rahastus," ütles Põld. Ta selgitas, et seal ühendatakse omavahel Eesti süvatehnoloogia, AI taristu, Euroopa energiatehnoloogia ja skaleerimine USA turule.

Samuti saadab tehing laiema sõnumi, et ka Euroopa tehnoloogiatesse on vaja investeerida.

"Oleme palju rääkinud sellest, kas Euroopa tehnoloogia on mahajäänud võrreldes globaalsete USA tehnoloogiatega," nentis Põld. Ta lisas, et selline tehing Euroopas sees on hea alternatiiv USA tehnoloogiatele.

Nii Põld kui ka Mertsina näevad, et Siemensi investeering annab rohelise tule just Eesti tehnoloogiaettevõtetesse investeerimisele.

Mertsina sõnul näitab tehing eeskuju, et Eestis on usaldusväärne tehnoloogiainvesteeringuid teha. "Eestis on ettevõtteid, kes suudavad sellist tehnoloogiat arendada," lisas ta.

Skeleton Technologies ei jõudnud neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale" intervjuud anda, sest peab selle eelnevat kõigi partneritega kooskõlastama.