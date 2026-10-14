Skeletoni turuväärtus kasvab Siemensi investeeringuga miljardi euroni
Saksamaa tehnoloogiakontsern Siemens investeerib Skeletoni vähemalt sada miljonit eurot ning Skeletoni väärtus kasvab sellega miljardi euroni.
Osapooled kinnitasid, et investeering on üheksakohaline ning see tõstab Skeletoni turuväärtuse üle miljardi euro.
Kui suure summa Siemens täpsemalt investeerib ja kui suure tüki vastu saab, nad ei avalda. Skeleton toodab superkondensaatoreid ja pakub ka tehisintellekti taristut.
Skeletoni teatel võimaldab Siemensilt saadud raha laiendada tootmist USA-s.
Toimetaja: Marko Tooming