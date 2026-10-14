Skeletoni turuväärtus kasvab Siemensi investeeringuga miljardi euroni

Osapooled kinnitasid, et investeering on üheksakohaline ning see tõstab Skeletoni turuväärtuse üle miljardi euro.

Kui suure summa Siemens täpsemalt investeerib ja kui suure tüki vastu saab, nad ei avalda. Skeleton toodab superkondensaatoreid ja pakub ka tehisintellekti taristut.

Skeletoni teatel võimaldab Siemensilt saadud raha laiendada tootmist USA-s.