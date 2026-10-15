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Meedia: Suurbritannia saadab Ukrainale täiendavaid Storm Shadow tiibrakette

Välismaa
Storm Shadow tiibrakett
Storm Shadow tiibrakett Autor/allikas: SCANPIX/AP/
Välismaa

Uudisteagentuuri Bloomberg teatel saadab Suurbritannia Ukrainale täiendavaid Storm Shadow tiibrakette

Rakettide tarnimisega aitab Suurbritannia Kiievil häirida Venemaa sõjalisi operatsioone ning tõrjuda rünnakuid Ukraina tsiviiltaristu vastu enne talve saabumist.

Allikate teatel arutasid varude täiendamist Briti peaminister Andy Burnham ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski 14. oktoobril Londonis toimunud kohtumisel. 

Burnham teatas juba 24. augustil Kiievit külastades, et London on otsustanud jagada Ukrainaga Storm Shadow rakettide tootmistehnoloogiat.

Briti valitsuse hinnangul on Ukraina kaugmaarünnakud Venemaa sõjaliste sihtmärkide vastu õigustatud kaitsemeede, eriti olukorras, kus Moskva jätkab rünnakuid tsiviiltaristu vastu. Samuti märgiti, et Ühendkuningriigi hinnangul ei peaks Ukraina lõpetama löökide andmist Venemaa pihta seni, kuni Moskva keeldub sama tegemast, vahendas Ukrainska Pravda. 

Suurbritannia ei avaldanud tarnitavate rakettide arvu. Samuti leppisid riigid kokku Briti õhutõrjesüsteemide kiirendatud tarnetes. 

Storm Shadow on Suurbritannia ja Prantsusmaa koostöös välja töötatud kaugmaa õhust lastav tiibrakett, mida kasutatakse tugevalt kaitstud ja strateegiliste maasihtmärkide hävitamiseks.

Storm Shadow' raketi tootja MBDA teatel on selle raketiga võimalik rünnata sihtmärke iga ilmaga. Peale raketi väljatulistamist püsib rakett maapinna ligi, et vältida õhutõrjesüsteemide poolt tuvastamist. Sihtmärgile lähenedes kontrollib raketi infrapunasüsteem, et kas sihtmärk on õige.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Ukrainska Pravda, Bloomberg

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