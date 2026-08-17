Ühendkuningriik on üha enam segatud Venemaa ja Ukraina vahelisse sõtta, sest aitab Ukrainal muu hulgas korraldada rünnakuid Venemaa territooriumile, kirjutas Briti väljaande The i Paper kolumnist Anne McElvoy, kelle hinnangul toob see võimaliku sõja Moskvaga aina lähemale.

McElvoy viitas andmetele, et Ukraina kasutas äsja Venemaa tööstus- ja sõjaväerajatiste ründamiseks Suurbritannias valmistatud droone. Ajakirjaniku hinnangul viitab see sellele, et sõda on rindel jõudnud patiseisu ning on sisenemas droonide kasutamisega suuremahulise konflikti ajastusse. Kolumnist rõhutas, et Venemaa ja Ukraina sõda ei toimu enam kusagil Suurbritanniast kaugel.

McElvoy meenutas Briti välisluureteenistuse MI6 uue juhi Blaise Metreveli sõnu tema avakõnes, et rinne on kõikjal. Vaatleja märkis, et hübriidsõda on kestnud juba mitu aastat. See hõlmab muu hulgas küberrünnakuid, veealustele kaablite kahjustamist ja Moskva luureoperatsioone.

McElvoy sõnul aitavad niinimetatud tahtekoalitsiooni riigid Ukrainal end Venemaa eest kaitsta, kuid sellel abil on oma hind, mis järk-järgult kasvab. Ajakirjanik usub, et droonirünnakud Venemaa territooriumile loovad Londoni ja Kiievi suhetes uue standardi ning teravdavad ka Moskva vaenulikkust.

Ajakirjanik avaldas arvamust, et Briti uus peaminister Andy Burnham peaks võtma suurema vastutuse Suurbritannia rolli eest sõjas. Vaatleja sõnul on riigi liidri üks peamisi ülesandeid selgitada murelikele kaaskodanikele põhjuseid, miks osalemine sõjas muutub üha aktiivsemaks.

Kolumnist märkis ühtlasi, et Vene režiimi juht Vladimir Putin on alates võimule tulekust vabadusi lämmatanud, püüdnud demokraatiat õõnestada ja külvanud kaost. Ajakirjaniku hinnangul on tänu domineerimisele droonide valdkonnas võimalik Kremli juhi haaret niivõrd nõrgestada, et tema kalkulatsioonid võitluse jätkamise otstarbekuse kohta muutuvad.

Kui Ühendkuningriik oma osalust sõjas Ukraina poolel suurendab, siis muutub riik McElvoy arvates Venemaa kättemaksu seaduslikuks sihtmärgiks. Ajakirjanik märkis, et paljud liitlased on leidnud võimaluse sellest kõrvele hoida. Näiteks pakub Saksamaa kaugmaadroonide tootmiseks eranditult finantstoetust. Samas kui Prantsusmaa on droonirünnakute ulatuse osas salajasem.

"Ühendkuningriik ei ole seega oma seotuse suurendamises üksi, kuid me oleme siiski esirinnas kõrgeima tehnilise jõudlusega droonide tõhususe poolest. Me olime hiljuti tunnistajaks suure sõjalise mehitamata süsteemi demonstratsioonile ja sellele, kuidas kerged süsteemid on võimelised tekitama tohutut kahju, mis on aukartustäratav, kuid toimib ka sünge meeldetuletusena, et me oleme nüüd automatiseeritud sõja ajastus. Ja mõlemal poolel on sellele juurdepääs," jätkas kolumnist.

Ukraina on hakanud viimase kuue kuu jooksul kasutama Briti droone süvalöökideks Venemaa territooriumile, kirjutas ajaleht The Times laupäeval Ukraina kaitseväe allikale viidates.

Rünnakutes kasutatud relvade hulka kuulub BAE Systemsi reaktiivdroon Nyan, mida on katsetanud Briti kuninglik merevägi, ning veel üks droon, mille tootjaks on ettevõte, mida väljaanne turvakaalutlustel ei nimetanud.

"Enamik süvalöögioperatsioone viiakse läbi Ukraina droonidega, kuid Kiiev on saavutanud märkimisväärset edu ka Briti mehitamata lennumasinatega," ütles Ukraina kõrge sõjaväeallikas.

Briti droonidega tabatud sihtmärkide hulka kuuluvad naftatöötlemistehased Moskva lähedal, Jaroslavlis ja Volgogradis, vahendas The Timesi Ukraina meedia.

Väidetavalt on drooni Nyan kasutatud ka Belgorodi vastu, mis asub Ukraina ja Venemaa piiri lähedal.

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristu sügaval Vene territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata ja on viimastel nädalatel rünnakuid intensiivistanud.

Kuigi Ukraina on varem kasutanud Venemaa vastu piiratud hulgal lääne rakette, mille hulgas brittide Storm Shadows, tekitasid need vaid piiratud kahju ega suutnud konflikti käiku oluliselt muuta. Seevastu on droonide kauglöögid muutunud Ukraina arsenali kõige tõhusamaks relvaks ajal, mil lahingud rindejoonel on jõudnud ummikseisu, kirjutas The Times.

Ajalehe allikate hinnangul võib vastuseks Suurbritannia droonide kasutamisele Ukraina vägede poolt tugevdada Venemaa oma hübriidsõda Ühendkuningriigi vastu.