Tokyost põhja pool asuva linna ametnikud on kinni püüdnud karupoja, kes oli üks kahest elamurajoonides ringi liikumas nähtud loomast. Arvatava emakaru otsingud jätkuvad.

Võrreldes eelmise majandusaastaga, mil hukkus rekordiliselt 13 inimest, on karuvaatluste arv üleriigiliselt järsult vähenenud.

Sellegipoolest ütlevad eksperdid, et kasvavad karupopulatsioonid, inimeste arvu vähenemine maapiirkondades ning toidu kättesaadavuse kõikumine mägedes on ajanud loomad toiduotsingutel elamurajoonidesse.

Maebashi linnapea Akira Ogawa kutsus sotsiaalmeediapostituses elanikke üles püsima siseruumides, hoiatades äärmiselt ohtliku olukorra eest.

"Kõigil elanikel, eriti neil, kes elavad piirkondades, kus loomi on nähtud ja selle lähiümbruses, palutakse hoiduda ebaolulistest väljaskäimistest, näiteks jalutuskäikudest, ning seada oma ohutus esikohale," ütles Ogawa.

Linnapea sõnul sai üks inimene karurünnakus vigastada, kuid ta ei täpsustanud üksikasju. Kohaliku meedia teatel sai 50. eluaastates mees mitteeluohtlikke vigastusi.

Kuna otsingud jätkuvad, teatasid ametnikud, et linna koolid on kolmapäeval ettevaatusabinõuna suletud.