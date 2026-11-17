Tallinna linnatranspordi (TLT) juhatuse liikmed Andrei Novikov ja Kaido Padar ütlesid pressikonverentsil, et Tallinna bussijuhte on tänavu rünnatud seitsmel korral. Seoses sellega on plaanis viia bussipargist välja avatud juhikabiiniga sõidukid ning kaalumisel on häirenupu paigaldamine.

Ööl vastu laupäeva ründas Tallinnas joobes reisija oma tööpäeva lõpetanud bussijuhti ja sõitis bussiga Vana-Lõuna peatusest Depo ehituspoe juurde. Bussis teisi reisijaid ei olnud.

Andrei Novikov rääkis, et buss jõudis umbes keskööl reedel vastu laupäeva Vana-Lõuna lõpp-peatusse.

"Tagaistmel oli uinunud reisija. Bussijuht läks selle reisija juurde ja kuna tegu on lõppjaamaga, siis palus tal ka väljuda. Reisija muutus selle peale agressiivseks ja läks bussijuhile korduvalt kallale. Tundus vahepeal, et see juhtum sai lahendatud, kuid siis ta muutus nii agressiivseks, et juht pidi enda turvalisuse pärast minema bussist eemale," rääkis Novikov.

Seejärel istus Novikovi sõnul reisija bussikabiini, ärandas sõiduki ja sõitis sellega läbi kõrvaloleva parkla ja bensiinijaama teele. "Õnneks bensiinijaama ta ei riivanud. Siis sõitis mööda Tehnika tänavat Depo kauplusesse, kus ta sõitis tõkkepuudest läbi. Ning seal sai politsei ta kätte," rääkis Novikov.

Novikovi sõnul tekitas reisija bussiga sõites korduvalt liiklusohtlikke olukordi, sõitis vastu teepiirdeid ja äärekivisid ning üle haljasalade.

Bussijuht jättis põgenedes mobiiltelefoni bussi, mistõttu ta ei saanud kohe politseid kutsuda. Tehnika tänaval püüdis bussijuht mööduvaid autosid peatades abi saada, kuid ükski sõiduk ei peatunud.

Koostöös TLT juhtimiskeskusega õnnestus politseil ründaja kinni pidada.

Novikov ütles, et buss oli TLT valdusest väljas umbes viis minutit. Buss sai tema sõnul suuri kahjustusi ja esialgne varaline kahju on umbes 5000 kuni 10 000 eurot.

"Hetkel on teada, et prokuratuur on algatanud ka kriminaalasja, nii et sanktsioonid sellise teo eest on väga ranged," ütles Novikov.

Bussijuht sai kergemaid vigastusi ja viibib haiguslehel.

Bussijuhte on visatud kiviga, kasutatud pipragaasi

Kaido Padar ütles, et sel aastal on bussijuhtide vastaseid rünnakuid toimunud seitsmel korral. Näiteks on kasutatud juhi vastu pipragaasi, visatud küljeaknasse kivi ja lihtsalt vägivaldselt kallale tuldud.

"Meie sõidukijuhid saavad aru, et nad teevad ühiskonnale olulist tööd. Aga see ühiskonnale oluline töö ei saa olla kuulivesti ja kiivriga peas või pipragaasiga. See peab olema loomulik osa," lausus Padar.

Vaatamata mainitud juhtumitele rõhutas Padar, et ühistransport on turvaline.

Novikov ütles, et 2027. aasta jooksul on plaanis viia sõidukipargist välja avatud juhikabiiniga sõidukid. "Samuti kaalume turvanupu kasutuselevõttu, teeme täiendavat informeerimist bussijuhtidele, et mida ja kuidas teha," rääkis Novikov.