Tori hobusekasvanduses on sel kevadel sündinud kaks varssa

Öövalvur Annelii Koolme ütles "Aktuaalsele kaamerale", et mõlemad varsad sündisid tema valvesoleku ajal.

"Esimene sündis 27. aprill ja teine nüüd täna hommikul. Äkki oli olemas, õhtul ei olnud mingit märget, et tuleb. Esimene on Ants-poiss meil, ta on sõuke kavala iseloomuga algusest peale. Teisel ei ole veel," lausus Koolme.

Vanem varss on juba väljas käinud ja pisemgi võiks minna, aga väljas toimus parasjagu noorhobuste hindamine ja võõrad hobused panevad ema kohe oma järglase pärast muret tundma.

Noorhobused nägid suurepärased välja ja said väljanägemise eest häid hindeid. Aga paariaastased loomad pole just kõige kuulekamad ega soovi teha parasjagu seda, mis neilt tahetakse.

"Iga aasta tuleb teha kokkuvõtteid tööst, mis on eelnevatel aastatel tehtud ja siis saame ka tulemused teada, kas meie töö on õiges suunas - läheb sinna, kus me soovime, või tuleb midagi veel parandada. Me tahaks kõik hobused, kes on vanusega kaks kuni kuus, üle vaadata, et saaks põhjaliku pildi tõu olukorrast ja arengust. Rõõm on muidugi, et sellises ajaloolises kohas esimene ülevaatus tänavu aasta ja Tori hobusekasvandus. See teeb südame rõõmsaks, et Toris jätkuvad need ülevaatused, mis sada aastat on kestnud," rääkis hobuste hindaja Andres Kallaste.