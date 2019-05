Üldiseks prognoosiks oli, et kaks kohta saavad Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid, ühe või kaks Keskerakond, ja kui ühel neist peaks hästi minema, siis saab koha kas EKRE või Isamaa.

Anvar Samosti hinnangul võib end kõige kindlamalt tunda sotside esinumber Marina Kaljurand, kes tema sõnul on nii populaarne, "et võib juba broneerida lennukipileti Brüsselisse ja võib juhtuda, et tõmbab endaga kaasa kedagi", näiteks Indrek Tarandi.

Toomas Sildam aga kahtles Isamaa kampaania läbimõelduses. "Isamaa võib natuke kahetseda, kas oli õige panna nimekirja esinumbriks Riho Terras, võib-olla oleks nutikam olnud panna selleks kaitseminister Jüri Luik," märkis ta.

Vastuoluline on olnud aga nii EKRE kui Reformierakonna tegutsemine vahetult enne valimisi, leidsid mõlemad saatejuhid.

"Kui ma vaatan, kui närviline ja liimist lahti on olnud viimase pooleteise nädala jooksul EKRE juhtkond, eelkõige Mart Helme – millise esinemise ta sooritas ETV "Esimese stuudios" saates – või kui närviline oli (kolmapäevases ETV) suures valimisdebatis Jaak Madison, eriti selles osas, kui jutt käis Marine Le Penist, siis mina julgen prognoosida, et ka EKRE-l on küsitlustulemusi ja erakonnasisest tagasiside, mis ütlevad, et Le Peni toomine Eestisse oli väga-väga vale samm. Kampaaniasündmusena oli see kahtlemata tulemuslik, aga toetajate mõttes võis see olla erakordselt demotiveeriv," rääkis Samost.

Sildam nõustus, et paljud EKRE toetajad ei jaga Le Peni arvamust, et Krimm kuulub Venemaale ja Putin on tore inimene ning et seal võis kindlasti tekkida lõhe erakonna ja osa valijate vahel, kuid ei pidanud seda ainukeseks põhjuseks, miks EKRE populaarsus on küsitluste järgi alla läinud.

"Peale selle EKRE juhid Mart ja Martin Helme on väga selgelt öelnud, et nemad Brüsselisse ei lähe. Ka see demotiveerib EKRE valijaid – kelle poolt sa siis valid? Jaak Madison on erakonna ankur. /.../ EKRE valijad, teades, et Helmed ei lähe, on väikses segaduses– aga kelle poolt me siis hääletame," lausus Sildam.

Reformierakond sai samuti saatejuhtidelt kriitikat. Anvar Samost märkis, et tema ei tunne enam seda erakonda ära.

"Mida iganes vana Reformierakond, kas Rõivase- või Ansipi-aegne oleks teinud, nädal või kaks enne valimisi poleks nad tõstnud lambivalgusesse selle erakonna esimeest, kellele nad kõige vähem tähelepanu tahavad," tõi ta näiteks.

Sildam aga leidis, et kui EKRE praegu suudaks käituda nutikalt, siis nad võiksid võtta sellest Reformierakonna sammust maksimumi ja Reformierakonda nende enda viskest pikali lükata.

"Nende päevadega, mis meid valimispäevast lahutavad, on täiesti võimalik mobiliseerida oma valijaskond; näidata, kuidas EKRE-t rünnatakse – täpselt nii, nagu EKRE juhid tegid parlamendivalimiste eel, kui nad lõid kuvandi "kõik on EKRE vastu, EKRE on kõigi vastu"," rääkis ta.