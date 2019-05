Lobjaka hinnangul võib sellel "rebimisel" olla oluline poliitiline tähendus sõltuvalt sellest, kes saab valituks ja kes mitte.

Kuigi uuringute järgi peaks Yana Toomi europarlamenti pääsemine kindel olema, teab Lobjakas enda sõnul inimesi, kes nii ei arva.

"See võimalus, et Toom ei pääse, tekitab ainsa lootuse või võimaluse, et käesolev koalitsioon võiks hakata lagunema peast ehk Keskerakonnast endast enne 2021. aasta kohalikke valimisi. Yana Toomi europarlamenti mittesaamisega jääks liikuma väga suur vaba radikaal ja tekiks võimalus, et Keskerakonnas vaikselt pulbitsev rahulolematus Jüri Ratasega saaks endale kehastuse, mis võiks mingil hetkel viia selleni, et Jüri Ratas võetakse omade poolt maha," rääkis Lobjakas.

Kui Karnau soovis teada, miks on Keskerakond Lobjaka hinnangul rahulolematu Ratasega, viitas Lobjakas hiljuti Mailis Repsi poolt öeldule.

"Ma arvan, et on rida inimesi Keskerakonna ladvikus, kes saavad väga hästi aru, et sellisel kursil nagu täna seda parteid järgmisteks valimisteks suure parteina olemas ei ole," märkis Lobjakas.

Karnau hinnangul on viga eeldada, et Jüri Ratasele ei meeldi praegune valitsuskoalitsioon.

"Ma arvan, et parempoolne ja rahvusradikaalne meelsus, mille on kaasa toonud (Helir-Valdor) Seeder ja (Mart) Helme, see meeldib Jüri Ratasele palju rohkem kui liberaalne tiib, mille tõid valitsusse kaasa Margus Tsahkna ja Jevgeni Ossinovski," märkis Karnau.

Lobjakas viitas, et küsitluste järgi on Keskerakonna toetus langenud alla 20 protsendi, mõne küsitluse järgi isegi 15 protsendi juurde, samal ajal on EKRE ja Isamaa toetus jäänud samaks. "See saab probleemiks, kui Jüri Ratas ei näita, kuidas rahvuslik koalitsioon Keskerakonnale hääli juurde toob," ütles Lobjakas.

Karnau sõnul aga sobiks Jüri Ratasele väga hästi, kui Yana Toom jääks europarlamendist välja, sest et "pärast seda ei ole Toom Eesti poliitikas enam keegi".

Lobjaka sõnul aga tähendaks Keskerakonna ebaõnnestumine europarlamendi valimistel Ratse jaoks siiski tõsiseid tagajärgi. "Kui Keskerakond ei saa nendelt valimistelt ühtki mandaati, sis on see läbikukkumine, millega Ratasel tuleb silmitsi seista. Ja kui Yana Toom võtab mandaadi ära – üks mandaat on vähe – aga ilma mandaadita läheb (veel) Ratasel raskemaks. /.../ Täna see diil, mille Ratas on teinud saatanaga, selle üks osa on, et Kadri Simson läheb Brüsselisse – sellega on Kadri Simson vaigistatud –, Mihhail Kõlvartile on antud feodaalmõis nimega Tallinn, millega on Kõlvart ja suur osa vene lokaalpoliitikutest rahuldatud. Yana Toom samas on piisava kaaluga, et vabalt liikudes midagi lõhkuda," rääkis Lobjakas.

Karnau leidis, et kui Keskerakonnal läheb 2021. aasta kohalikel valimistel Narvas piisavalt hästi, siis võib erakond anda Yana Toomile Narva linnapea koha. "Jüri Ratas on selle üle päris õnnelik, kui Yana Toom kuhugi Narva pagendatatakse," ütles Karnau.