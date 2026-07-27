Analüütik: Isamaa toetaja pole oma eelistuses väga kindel

Erakondade toetustabelit juhib 24 protsendiga endiselt Isamaa, kuid Emori uuringujuhi Aivar Voogi sõnul ei ole Isamaa toetaja oma eelistuses väga kindel ja võimaluse tekkides võiks valida ka mõnda Isamaa alternatiivi.

Isamaale järgneb 20 protsendiga Keskerakond. Reformierakond on võrreldes mõne kuu taguse rekordmadala toetusega oma reitingut parandamas. Juulis toetas neid 14 protsenti valijatest. Sellega on peaministripartei jõudnud samale pulgale sotsiaaldemokraatide ja EKRE-ga.

Stabiilselt ja järjekindlalt on Isamaa Eesti kõige populaarsem partei, kasvatades isegi vahet teisel kohal oleva Keskerakonnaga, kelle toetus veidi langes.

"Kui küsida, kui kindel on Isamaa kui valik, siis valiku kindlus ei ole nii kõrge kui näiteks mõne teise erakonna puhul. Ehk siis, kui kindlasti oleks mingi alternatiiv, siis Isamaa positsioon ei oleks nii tugev, aga antud hetkel tõesti tundub, et 24 protsendi jaoks mingit muud alternatiivi ei ole: juba viiendat kuud järjest on Isamaa 24 protsendi peal," lausus Voog.

Mais oma madalseisus ehk 10-protsendi peal olnud Reformierakond on aga teist kuud järjest toetust suurendanud – juulikuus oli nende taga taas 14 protsenti elanikest.

"Kuna nad on peaministrierakond, siis hästi palju sõltub sellest, mis toimub Eesti majanduses, et kui seal tõesti need positiivsed trendid jätkuvad ja tarbijad tunnevad ennast kindlamalt, siis ka võiks olla mingisugune foon nende reitingu paranemiseks. Eks see sõltub ka nende tegemistest, et kuivõrd ühtsed nad sisemiselt on," sõnas Voog.

"Riigikogu viimastel nädalatel võeti vastu lisaeelarve, kus täiendavalt raha läks riigipiiri kaitsmiseks, AI-arenguks, aga ka tegelikult siis nende nõrgemate gruppide abistamiseks. Samamoodi sai aasta alguses siis kehtestatud siis ühetaoline maksusüsteem ehk siis maksuküür kaotati ära. See on jõudnud nüüd reaalselt Eesti inimeste-perekondade rahakottidesse, elektrihinnad on ka all: kõik läheb paremuse poole," lausus Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga.

Samal ajal kaotasid kaks protsendipunkti oma populaarsusest sotsiaaldemokraadid.

"Reformierakonna ja sotside toetajaskond osaliselt kattub. Need erakonnad on potentsiaalsele toetajale küllaltki sarnased, sõltuvalt siis sellest, et kumb erakond mingil hetkel paistab paremini välja. Siis see, kes paistab paremini silma, selle reiting on ka mõnevõrra kõrgem," kõneles Voog.

"Suvel kipub niimoodi olema, et valitsuserakondade nähtavus on parem ja opositsioonierakondade toetus teeb väikse tagasikäigu või püsib stabiilsena. Mina seal mingisugust uut trendi ei näe. Vaatame kas sügis ja eelarvevaidlused ja tõesti võib-olla ka presidendivalimised toovad mingi muutuse dünaamikas või mitte," sõnas sotsiaaldemokraatide aseesimees Riina Sikkut.

Veidi on kasvanud ka nende hulk, kes oma eelistust välja tuua ei osanud, neid oli juulis täpselt veerand vastajatest.