Tartus tuleb Aparaaditehase juurde kogukonnaaed

Muld, kastmisvesi, istutustünn ja töövahendid - need kõik muretseb Aparaaditehas. Ainus, mida vaja, on taimeseemned ja kirg aianduse vastu ning ongi võimalik hakata Saapatehase hoovi aednikuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõigile, kes on huvitatud, me pakume tasuta ühte istutustünni. Me loodame, et siia tuleb mõnekümnest inimesest koosnev väikene seltskond kokku. Siia tuleb ka väikene lava, katus, et me saame hakata siin korraldama kogukonnaüritusi ja sellega tõmbame siia inimesi ja siis hakkavad sealt inimestelt tulema mõtted, mida täpselt edasi teha," selgitas kogukonnaaia koordinaator Lemmit Kaplinski.

Kogukonnaaed keskendub ka taaskasutusele. Nimelt on istutustünnid lõigatud vanadest liimitünnidest ja tünniäärised on tehtud Tartu rattaringluse rataste katki läinud rehvidest.

Üks esimesi aiandushuvilisi uues aias oli Julia, kes ise elab sootuks Annelinnas. Tema istutas oma tünni ühe tomati, kaks basiilikutaime ning külvas veel lehtsalatit, peterselli ja spinatit. Julia hakkab aias käima mõne korra nädalas.

"Ma arvan, et see annab ühtehoidvust hästi palju. Hästi tore on tulla koos kokku ja panna näpud mulda ja kasvatada midagi söödavat koju lauale ja samal ajal saab värskes õhus olla ja aega veeta siin," rääkis Julia.