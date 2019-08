Kui 30 aasta eest olid paljud sunnitud majanduslikel põhjustel vanavara maha müüma, siis nüüd käivad eestlased Euroopas ning ostavad toona piir taha müüdu tagasi, sest Eestis väärtustakse seda märksa enam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ei, Eesti kraami enam välja küll ei viida kuskile maailma, praegu tuleb Eesti kraam maailmast tagasi. Ükskõik, internetioksjonid, igasugused oksjonid, kõik Eesti kunst, kultuuriesemed, kõik asjad, mis on Eestiga seotud, tulevad Eestisse tagasi," selgitas vanavara müüja Raivo Peekmann.

Peekmann ise on põhjanaabrite antiigiladudest ja messidelt leidnud üksjagu Eesti tarbekunsti, mida omal ajal Soome kingiks viidi või mida siit suveniiridena kaasa osteti. Olgu nendeks siis omaaegse Tallinna ehituskeraamiktehase, kunstikombinaat ARS-i või Tarbeklaasi kunstnike looming. Näiteks Nõukogude Eesti klaasikunstnike tööd võivad tänapäeval maksta sadu eurosid.

"Viimase ostu ostsin Rootsist. Oli ilus Viiralt. See oli ka väärtuslik Viiralt - ei müüdud seda mõnesaja Rootsi krooniga, seal olid ikka mitmed tuhanded mängus. Aga ostsin selle tagasi," rääkis Peekmann.

Laupäeval Luige vanavaralaadal kaubelnud Tõnis Asiku sõnul ostetakse vana kraami peamiselt hetkeemotsiooni ajel.

"Kui sa vaatad, siis taldrik ei maksaks midagi, aga see tempel seal all maksab. Paraku nii nende asjadega on - rohkem on nad ilu pärast, ega keegi kasutama ei hakka. Mõnel tuleb lapsepõlvest mingisugune asi meelde ja teebki emotsiooniostu, viib koju, jääbki jälle seisma, nii kaua kui ükskord keegi jälle ta laadale toob. Eks need asjad nii ringi käivad," selgitas Asik.

Lühikese aja jooksul leidsid tema letilt endale uued omanikud nii kaks Lutheri vabriku vineerkohvrit kui ka rohmakas tsaariaegne tabalukk, mille eest ostja oli nõus maksma 18 eurot. "Seda juba kirvega puruks ei löö," hõikas luku ostnud vanem härrasmees minema kiirustades.

"Ära ei ole mõtet midagi visata. Kui te vaatate, mida siin ostetakse, siis igasugune roostes nael läheb ka kaubaks. Enamus asju on tulnud igalt poolt metallikokkuostudest," tõdes Asik.

Peekmanni sõnul kehtib antiigi ja vanavara puhul lihtne reegel - kui asi maksis vanasti palju, siis on ta väärtus ka tänapäeval kõrge.