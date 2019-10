Uuring: 49 protsenti noortest näevad end tulevikus Eestis töötamas

Projektis Euroopa Noortedialoog tehtud uuringus osales 1600 noort kõikidest Eesti regioonidest, kellest 75 protsenti olid eesti ja 25 protsenti vene rahvusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uuringust selgub, et 49 protsenti noortest näeb ennast 2035. aastal Eestis töötamas ja elamas ning 18 protsenti välismaal. Eesti noorteühenduste liidu välissuhete juhi Aivar Kamali sõnul võib öelda, et Eesti noored ei kipu enam välismaale sama palju kui varem.

"Meie maailm on hästi digitaliseerinud ja protsess meil jätkub ja noored näevad, et ikkagi saavad Eesti töömaailmas olla kasulikud," rääkis Kamal.

Tartu ülikooli sotsioloog Mai Beilmann ütles, et tulemuste põhjal ei saa suuri üldistusi teha, kuna tegemist ei olnud juhuvalimiga ning uuringus osalemises võis saada määravaks motivatsioon. Beilmanni sõnul saab aga hinnata noorte praegust arvamust.

"Tuleviku ennustamist eeldavad küsimused on üldse natuke problemaatilised. Võiks öelda, et neil noortel, kes praegu ütlevad, et nad jääksid pigem Eestisse, on praegu Eestis tore elada, neile meeldib siin, aga selle põhjal me tegelikult ei saa hästi ennustada, kui palju neist tegelikult lõpuks Eestisse jääb," kommenteeris ta.

"Aktuaalne kaamera" uuris ka ise Tartu ülikooli ümbruses, kus noored tulevikus elada soovivad.

"Pigem Eestis vist. Sellepärast, et Eestis on ikkagi pere ja tuttavad ja sõbrad kohe läheduses olemas ja saab alati toetuda nendele," rääkis Erich.

"Oleneb, kui ma leian Eestis hea töökoha, kus ma pean õigeks, et ma jään sellele ja mis maksab piisavalt, siis ma hea meelega jääksin Eestisse," sõnas Rasmus.

"Kindlasti Eesti. Olen töötanud välismaal ja Eesti on kõige parem koht, kus olla," ütles Inge.