Hiljuti avatud Vahtra suurfarmis on mitu asja teisiti kui mujal lautades

Hiljuti avatud Vahtra farmikompleksis on mitu asja teisiti, kui paljudes teistes lautades. Lehmade heaolu on farmiomanike sõnul kõige tähtsam ning seetõttu magavad loomad põhuasemel ja kõnnivad kiviplaatidel, mitte betoonil.

Maal ringi liikudes paistavad farmihooned eriti asjatundmatule silmale kõik ühtemoodi. Vahtra suurfarmi aga pole võimalik ühegi teistega segi ajada. Kõigepealt juba sellepärast, et seal kõrgub kujur Mati Karmini valmistatud lehmakuju, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahe lauda ehitus on kestnud ligi kolm aastat, nipet-näpet on veel pooleli. Võrreldes paljude teiste lautadega on seal mitmed asjad teisiti.

"Märgilisem on vast see, et see on betoonehitis, soojustatud betoonvaheleaega. Meie lüpsikarussell on 60-kohaline ja ühe ringi ta teeb 15 minutiga. See tähendab, et iga 15 minuti tagant 60 lehma saavad gruppi tagasi minna. /.../ Pool kompleksist on meil juba pea aastapäevad töötanud ja me teame täpselt, kuidas see kõik toimib või ei toimi. Täna käib lüpsil 480 lehma ja tulevikus hakkab olema 1020," selgitas OÜ Weiss juhatuse liige Tarmo Mätas.

Mätas ütles, et selline loomade arv on sealses paigas optimaalne, sest sööt tuleb kohale tuua ja sõnnik on vaja ära viia. Kui farmid lähevad liiga suureks, tekivad logistikaprobleemid.

Suurfarmi juhataja Madis Mätas kirjeldas veel, mis on nende lautades teisiti kui mujal.

"Me paneme siin uunikivi maha, sest seda on võimalik väga kiiresti uuendada. Tavaline valatud betoonpind kipub aja jooksul ära kuluma. /.../ Oluline, et loomadel oleks hea kõndida ja nad ennast kindlalt tunneks. /.../ Loomadel on põhuasemed, neile väga meeldib," rääkis ta.