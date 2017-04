Lihavõtte linnuvaatluspäevadega tähistatakse lindude kevadist saabumist

Kui kogenud linnuvaatleja läheb sageli loodusesse omapead, siis selle hobiga alustajal soovitab ornitoloog Marko Valker esimesel korral kaasa võtta seltsilise, kes linnuriigist natuke rohkem teab, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Looduses on praegu väga põnev aeg, sest paljud liigid on juba oma talvituspaikadest tagasi Eestisse jõudnud.

"Esimesed varakevadised saabujad on juba kohal ja iga päevaga tuleb uusi saabujaid juurde. Praegu on see aeg, kui meile on jõudnud sellised lähirändurid, kes on talvitumas Euroopas," selgitas Valker.

Haapsalu lahe ääres võib näha luiki, hanesid, laglesid ja paljusid teisi liike. Veekogude juures ongi praegu liigirikkus suurem kui sisemaal.

Viimase nädala jooksul kohati taas talviseks muutunud ilm ja pikk rännak võivad muuta teede lähedal toitu otsivad linnud aga aeglasemaks ja seetõttu tasub autojuhtidel silmad lahti hoida.

"Kuna linnud on rändelt tulles natuke juba väsinud ja apaatsed, siis nad lähevad ka läheneva auto eest aeglasemalt lendu. Kui te näete tee ääres linnuparve, siis võtke hoog maha, muidu võib lihtsalt juhtuda, et need linnud ei saa auto eest lendu," hoiatas Valker.

Täpsemad juhised lihavõtte linnuvaatluspäevadel osalemise kohta leiab Eesti Ornitoloogiaühingu kodulehelt www.eoy.ee.