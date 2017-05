"Aktuaalne kaamera" käis külas teenekal taksidermistil

Vändra kandi mees Janno Lang on seda ametit pidanud veerandsada aastat ja valmistanud nii lindude, hiirte kui mitmesajakiloste karude topiseid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Topisevalmistamise juurde jõutakse tavaliselt läbi jahiharrastuse. Sest kui juba küttida, siis on loomulik, et uhked jahitrofeed su kodu kaunistavad. Ja topised käivad nende hulka.

Janno Langil on topiste jaoks terve saal, seal on Eestimaal, aga ka paljudes teistes paikades kütitud loomi ja linde.

"Ma olen jahimees olnud nii kaua, kui püssipära vastu maad käis, isaga koos. Ja siin Eesti metsades on natukene igavaks läinud. Kui kaua sa seda seajahti või põdrajahti ikka pead. Praegu on maailm avatud ja kui on võimalus, ikka jälle jalad selga ja kuhugi mujale," selgitas ta.

Kes on aga taksidermisti peamised kliendid? "Kõik jahimehed, kes kütivad," nentis Lang. "Ja need ka, kes teelt korjavad hukkunud looma või mingil muul põhjusel otsa saanud lind või loom. Tuleb muidugi üle vaadata, kõigist ei saa. Kui auto alt ikka läbi käib, sellest vesipildist ikka korralikku topist ei tee."

Topisetegijal on kindlasti vaja ka kunstnikukätt. Ja kui see juba on olemas, valmivad ka valgustid ning muud uhked ja erilised asjad. Nii on Janno Langil aastatega selline ekspositsioon valminud, mida meelsasti vaatamas käiakse.

"No ikka käib jah. Koolid ja lasteaiad ja muud huvigrupid. Kõige kihvtimad olid - esialgu mul tekkis väike eelarvamus - Rõuge memmed, tervisi neile! Väga huvitavaid variante siin juttu tuli. Teine ütles teisele, et kas lased oma mehest ka topise teha. Ütles, et ei, mis ma sellega teen. Tast pole praegugi asja, mis ma selle topisega teen," meenutas Lang.