Kiltsi lennuväli võidakse uuesti kasutusele võtta

Nõukogude ajal oli kahe ja poole kilomeetri pikkuse rajaga Kiltsi lennuväli koduks MiG tüüpi hävitajatele. Praegu haldab territooriumi Kaitseliit. Läänemaa Arenduskeskus arutab Haapsalu linna, Ridala valla ja Kaitseliiduga võimalust, et avada lennuväli visuaallende tegevatele hobilenduritele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Täna käisime ringi mööda lennuvälja, püüdsime leida sobivat kohta siis umbes 800-meetrise maandumisraja jaoks selle kahe ja poole kilomeetri peal ja järgmise sammuna tuleb mõelda sellele, milline 800 meetrit on siis kõige odavam selle kahe ja poole kilomeetri peal korda teha," rääkis Läänemaa Arenduskeskuse juhataja Andres Huul.

Ideaaljuhul võiks vajamineva investeeringu puhul rääkida ehk kümnetest tuhandetest eurodest. Sellest enamaks pole omavalitsustel ilmselt ka võimekust. Andres Huul numbriga spekuleerida ei soovinud ja ütles, et rahasummast saab rääkida siis, kui koht on välja valitud ja võetud hinnapakkumised. Kaitseliidu esindaja sõnul arutatakse võimalikku koostööd, kuid praegu on liiga vara anda kindlaid lubadusi.

"Hetkel Kaitseliidu seisukoht on see, et kindlasti oleme huvitatud sellest, et siin lennuväljal midagi toimuma hakkaks, kuid hetkel ühtegi konkreetset plaani ega konkreetset ideed veel meil välja öelda ei ole. Kõik, mida on plaanitud, arutatud on veel poolik," ütles Kaitseliidu Lääne maleva tagalajuhataja, nooremseersant Siim Jeeberg.

Andres Huul ütles, et lennuväli tooks Haapsalule tuntust ja avaks piirkonna uuele sihtgrupile, kelleks on hobilendurid. Lennuamet ei soovinud enne lõpliku hinnangu valmimist tänast vaatlust lähemalt kommenteerida.