Sigrid Rajalo asub juhtima MKMi innovatsiooni ja majandusarengu valdkonda

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) innovatsiooni ja majandusarengu asekantslerina alustab järgmisel nädalal Sigrid Rajalo. Tema fookuses on Eesti ettevõtluskeskkonna arendamine, bürokraatia vähendamine ja uute tehnoloogiate turule jõudmise kiirendamine.

Rajalo hakkab juhtima valdkondi, mille eesmärk on kasvatada Eesti majanduse lisandväärtust ja ettevõtete tootlikus. Tema vastutusalasse kuuluvad ettevõtete teadus- ja arendustegevus, innovatsioon, tootlikkuse kasvatamine, finantsinstrumendid ja riskikapital. Samuti vastutab ta Accelerate Estonia, regulatiivsete liivakastide ning digitaalse ettevõtluskeskkonna arendamise eest, teatas ministeerium.

Rajalo sõnul on Eesti jõudnud punkti, kus majanduse järgmise arenguhüppe saavutamiseks tuleb teha julgemaid otsuseid.

"Eesti majanduse ees seisev klaaslagi tuleb purustada, mitte seda altpoolt imetleda. Pelgalt usinusest enam ei piisa, meil on vaja teravat fookust lisandväärtusele," ütles Rajalo.

"Riik peab pakkuma ettevõtjatele õigeid instrumente ja parandama ligipääsu kapitalile, aga vajadusel ka lihtsalt eest ära astuma. Tahan, et Eesti oleks koht, kus uusi ja pööraseid tehnoloogiaid saab testida kiiremini ja paindlikumalt kui mujal Euroopas ning kus riik koristab innovatsiooni teelt iganenud takistused," lausus Rajalo.

Rajalo peab vajalikuks ka senisest selgemaid strateegilisi valikuid ettevõtlus- ja innovatsioonipoliitikas.

"Oleme riigina sageli püüdnud toetada kõike korraga. Lai ja toimiv ettevõtluskeskkond peab säilima, kuid selle kõrval tuleb julgemalt valida valdkondi, kuhu suunata rohkem tähelepanu ja ressursse. Peame keskenduma sinna, kus Eesti ettevõtetel on suurim võimalus maailmas eristuda, kasvada ja turgu võita," ütles Rajalo.