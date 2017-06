Siim Kallas: investeeringud Eestisse ei ole enam teretulnud

Lääne-Harju piirkonna omavalitsusjuhtidele ja ettevõtjatele esinenud Siim Kallas tõdes, et kuigi Eesti majandus sõltub küll rahvusvahelisest turust, on kohalikud omavalitsused ja nende tegevus siiski osa üldise turukeskkonna kujundamisel. Ka maksusüsteem on väljapool kohalike omavalitsuste haardeulatust, kuid kohalike omavalitsuste rahanduspoliitika tervikuna on osa riigi rahanduslikust usaldusväärsusest ja see on oluline tegur üldise investeerimiskliima kujundamisel.

"Kas investeeringud on Eestis teretulnud?," küsis Siim Kallas oma ettekandes. "Pigem väidaksin, et investeeringud Eestis ei ole teretulnud. On alanud hüsteeriline võitlus tuleviku jaoks oluliste investeeringute vastu. Tuuleparke ei tohi rajada, uut ettevõtet – isegi mõelda ei tohi! Kiire raudtee Euroopasse – rahvuslik katastroof! Eesti tuleb muuta reservaadiks, meie sissetulek peab tulema jaapanlastelt ja hiinlastelt, kes meid siia pildistama tulevad," rääkis Kallas.

Kallas ootab seadusandjatelt suuremat otsusekindlust. "Nendelt oodatakse, et nad kannatavad ära otsustamise magusa valu ja teevad otsuse oma parima äranägemise järgi. Ärge pabistage. Otsustage nii, et ka investeeringud on Eestisse ja kohalikesse omavalitsustesse teretulnud," ütles ta.