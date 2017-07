Toompea Piiskopi aed saab uue ilme ja Lutheri monumendi

Linnavalitsuse eesmärgiks on projekteerida antud alast tänapäevaste kujunduselementidega ajalooline aed, milles kajastuks sajanditepikkune kasutuslugu ja nüüdisaegne vorm.

Piiskopi aed asub Tallinna vanalinnas Toompea lääneküljel Toomkiriku vahetus läheduses. Ala on peamiselt kasutuses vaateplatsina, kust avanevad vaated Snelli tiigile, Toompargile ning Balti Jaamale.

Lähtuvalt Piiskopi aia pikast ajaloost ning tugevast „paiga vaimust“ on kavandatudlahendus valdavalt olemasolevat situatsiooni arvestav ning konservatiivne, kirjeldab Tallinna kommunaalamet renoveerimisplaani.

Ajaloolise haljasala lahendamine kaasaegses võtmes lubab aga mängida vormi ja materjaliga, mistõttu leidub projektlahenduses nii klassikalisi kui ka modernseid elemente, mis omavahel harmoneeruvad.

Peamiseks eesmärgiks oli aia kaks tasapinda visuaalselt siduda – luua üks terviklik

pargiala. Olemasolev paekivimüür on ette nähtud osaliselt lammutada. Säilivad müüriosad restaureeritakse.

Restaureeritakse ka alal paiknev kaev. Kaevu ümber tekkiv avar plats loob meeldiva

alguspunkti kogu alale. Kaev on planeeritud seestpoolt valgustada ning katta lamineeritud klaasiga.

Vaateplatsi serva lähedale on projekteeritud kolm uut, omavahel paralleelset ja vaateplatsiga risti paiknevat paekivist istemüüri, mis järgivad tekkiva nõlva kallet ja kõrguste vahet nii, et müüril on võimalik mugavalt istuda nii ülemisel kui alumisel teetasandil olles.

Keskaegse kaevu maapealne osa puhastatakse ja restaureeritakse vastavalt muinsuskaitse nõuetele. Kaevu hämaral ajal välja valgustamiseks on ette nähtud

kaevu sisepinnale kinnitada väikeste mõõtmetega hajusa valgusega valgusti.

Selleks, et pargi külastajate tänast, küllaltki kaootilist liikumist suunata ning inimesi pikemalt peatuma meelitada, on lahenduses telgteede kõrvale planeeritud diagonaalseid kõrvalteid, kuhu on paigutatud täiendavaid pargipinkem, kokku kümme.

Vaateplatsi kahe eri tasapinna vahele on projekteeritud istemüürid, mis järgivad tekkivat lauget nõlva.

Lisaks on projektis käsitletud Piiskopi aia, kui Toomkiriku mõjusfääri jääva ala tähtsust

Reformatsiooni 500.aastapäevaürituste raames. Kavandatud on haljastuslahendus

õunapuudega ala kesksele kõnniteele graniitplaatidesse graveeritult Kristuse Kolgata tee 14 peatuspunkti ning platsid tulevastele skulpturaalsetele elementidele, milleks on piiskopi tool ja Martin Lutheri skulptuur.

Martin Lutheri pronksist mälestussammas püstitati 1862. aastal Keila lähedale, see hävitati 1949. aastal. See oli ainus Martin Lutherile püstitatud mälestusmärk kogu Vene keisririigis.

Neli vahtrapuud on kehvas seisus

Tallinna linna avalikud tualetid on leitavad Tallinna veebikaardilt ning Piiskopi aias paiknev olemasoleva käimla on üks kahest Toompeal asuvast rajatisest. Seega võib olla Piiskopi aia külastamine osaliselt ka suunatud tualeti kasutamisest, leiab kommunaalamet projekti seletuskirjast.

Toompea vaateplatvormidest on Piiskopi aed suurim, kuid samas oma asukoha tõttu vähem tuntud. Alale sissepääs jääb jalutajate peamistest marsruutidest kõrvale ning sissepääsu kitsad mõõtmed, lisaks tõkkepuuga parkla, jätavad esmamulje eramaast.

Uuritud alal paikneb 11 puud: kaks harilikku tamme, üks harilik pärn, kolm harilikku jalakat ning viis harilikku vahtrat . Põõsastest leidub alal tatari kuslapuud, villast lodjapuud ja harilikku kukerpuud.

Olemasoleva teedevõrgu kujunemisel on maksimaalselt arvestatud olemasoleva

kõrghaljastusega. Küll aga on Piiskopi aeda põhjasuunast piirava hoone

hüdroisolatsioonitööde käigus pinnast puude juurekaitsevööndites ulatuslikult lahti

kaevatud, mis on põhjustanud nelja vahtra kahjustumise.

Olemasolevast kõrghaljastusest on tähelepanuväärseimad kaks tamme, mis teadaolevalt on vanimad ja suurimad tammed Toompeal. Tammede

tervislik seisund on hea, vajades vaid korralist hoolduslõikust.

Väga halvas seisundis on üks vaher, mis jääb Piiskopi ala lõunaserva ja see tuleb kommunaalameti hinnagul kindlasti maha sagida. Samuti likvideeritakse alal kasvavad põõsad.