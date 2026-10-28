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Pakirobot põhjustas vigastatutega liiklusõnnetuse

Eesti
Foto: Kairit Leibold/ERR
Eesti

Tallinnas toimus esmaspäeva õhtul bussi ja pakiroboti kokkupõrge, milles sai mitu inimest vigastada. Õnnetuse põhjustanud robotkuller lahkus sündmuskohalt.

Munitsipaalettevõtte Tallinna Linnatransport (TLT) teatel juhtus liiklusõnnetus Tallinnas Luise ja Tehnika tänava ristmiku ülekäigurajal esmaspäeva õhtul umbes kell kuus, kui Tehnika tänava poolt liikunud pakirobot sõitis punase fooritulega ülekäigurajale. Roboti lähenemist märkasid nii teised liiklejad kui ka bussijuht, rõhutas TLT pressiesindaja.

Õnnetust ära hoida püüdnud bussijuht pidurdas järsult, mistõttu kukkusid bussis seisnud inimesed ja kuni üheksa neist said vigastada. Pakirobot lahkus sündmuskohalt.

"Kui liiklusõnnetuses osaleja lahkub sündmuskohalt seadusega ette nähtud kohustusi täitmata, võib tegemist olla õigusrikkumisega," märkis TLT esindaja.

TLT juhatuse liige Andrei Novikov ütles teisipäeva õhtul ERR-i venekeelse telekanali ETV+ saates "Nädala intervjuu", et juhtunu asjaolud peab välja selgitama politsei.

"Buss põrkas kokku pakirobotiga. Selle tagajärjel kukkusid reisijad. Robot põgenes, kui nii võib öelda. See tähendab, et pärast kokkupõrget sõitis ta minema. Juhtumit uuritakse praegu. Süüdi on igal juhul robot. Politsei hakkab ilmselt selgitama, miks see juhtus," rääkis Novikov.

Viimati jõudis avalikkuse ette info pakiroboti ja bussi kokkupõrkest 2020. aasta aprillis, kui meediateadete kohaselt pööras liinibuss nr 24 toona Mustamäel Akadeemia teelt paremale Teaduspargi tänavale, kui pakirobot sõitis vastu bussi paremat ratast. Inimesed selles õnnetuses kannatada ei saanud.

Toimetaja: Viktor Solts, Mait Ots

Allikas: Rus.err.ee

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