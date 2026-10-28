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Jaapan ja Saksamaa tihendavad koostööd ülioluliste maavarade vallas

Välismaa
Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja Jaapani peaminister Sanae Takaichi
Saksamaa kantsler Friedrich Merz ja Jaapani peaminister Sanae Takaichi Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Kiyoshi Ota
Välismaa

Jaapani peaminister Sanae Takaichi ja Saksamaa kantsler Friedrich Merz leppisid kolmapäeval kokku koostöös ülioluliste maavarade vallas, et mitmekesistada tarneid Hiina domineeritud üleilmses sektoris.

Peking valitseb haruldaste muldmetallide maailmaturul, mida kasutatakse kõiges alates akudest kuni rakettideni.

Alates eelmisel aastal peetud diplomaatilisest vaidlusest, mis oli seotud Hiina nõudega Taiwanile, on Peking kehtestanud rangema kontrolli teatud toodete, sealhulgas mõnede haruldaste muldmetallide ekspordile Jaapanisse.

Jaapan ja Saksamaa teevad tööd ülioluliste maavarade allikate mitmekesistamiseks ja alternatiivsete tarneallikate arendamiseks, astudes samal ajal samme ka ülioluliste tehnoloogiate kaitsmiseks, ütles Takaichi ühisel meediaesinemisel Merziga.

Liidrid ei maininud Hiinat otseselt, kuid ütlesid ühisavalduses, et neil on tõsine mure seoses majandusliku sunni kasvava kasutamisega, näiteks meelevaldsete ekspordipiirangute ja kättemaksumeetmetega ülioluliste maavarade vallas.

Nad lubasid teha koostööd, et tagada majanduslike sõltuvuste relvana kasutamise katsete ebaõnnestumine.

"Jaapan, Euroopa Liit ja Saksamaa on kõik mõistnud, et peame vähendama ühepoolseid sõltuvusi – olgu siis tarneahelates või toorainete osas," ütles Merz.

"Riskide maandamine, mitmekesistamine ja meie vastupanuvõime tugevdamine on praegu esmatähtsad," lisas Merz.

Samuti rõhutasid liidrid tihedamat koostööd kaitse, energeetika ja kõrgtehnoloogia vallas.

Varem esines Merz Tokyos majandusfoorumil, et väljendada vastuseisu protektsionismile ja tarneahelate politiseeritud kasutamisele, tehes ettepaneku luua üleilmne poliitiline liit reeglitel põhineva kaubanduse jaoks.

Saksamaa liider saabus kolmapäeval Tokyosse pärast Singapuri külastamist ja külastab neljapäeval Lõuna-Koread.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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