Järvan: Eestis on asfalt otsa lõppenud

Kuivõrd tehased Rootsis ja Leedus, kust Eesti ettevõtted saavad asfaldi tootmiseks vajaliku bituumeni, praegu seda Eestisse ei tarni, on Tallinnas ja mujal Eestis tekkinud asfaldist puudus, ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.

"Pean alustama kurbade uudistega. Nimelt Eestis on asfalt otsa lõppenud," ütles Järvan teisipäeval Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil.

Järvani sõnul tuleb bituumeni Eestisse tavapäraselt kahest kohast: üks ettevõte toob seda Rootsist ja teine Leedust.

"Ja seni veel teadmata põhjustel Rootsi ettevõte otsustas seda mitte tuua. Ütles, et see laev, mis kolm nädalat tagasi tuli, jääb sellel aastal viimaseks. Järgmine tuleb kevadel. Leedu ettevõte rõõmustas, tõstis kohe hindu ja nende tehas läks katki. Mis tähendab, et nüüd asfalditehased Eestis bituumenit kätte ei saa," lausus abilinnapea.

"Mida see riiklikult tähendab, on see, et need ehitusettevõtted, kellel on oma asfalditehased, nendel tõenäoliselt on oma lepingud kaetud ja, nii nagu ikka, üle jääv asfalt pannakse vabamüüki," lisas ta.

Probleemid tekivad ka Tallinna linnale, sest teise lisaeelarvega kavandati veel sügisel teha rohkem teetöid kui esialgses eelarves oli plaanis.

"Nüüd on mõlemad Tallinna linna koostööpartnerid öelnud, et paraku on olukord turul selline, et asfalt lihtsalt ei ole kättesaadav. Ja see tähendab, et oleme olukorras, kus saame rõõmsalt teatada, et Liivalaia asfalteerimiseks asfalti meil on. Et tuleb võtta seda positiivselt, mis meil on," lausus Järvan.

Liivalaia asfalteerimistööd algasid esmaspäeval ja neile töödele annab Tallinn lisaaega kaks nädalat, lisas abilinnapea.

"Aga see tähendab ühtlasi seda, et neid riske, et me freesime üles Viljandi maantee ja Vabaõhumuuseumi tee, et sinna panna uus asfalt, neid riske me ei võta. Me ikkagi väldime olukorda, et meil on talveks mingid tänavad üles kaevatud ja asfalti sinna asemele panna ei ole. Sest, tõepoolest, asfalditurul on täna kitsikus käes," ütles Järvan.