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Zelenski kaitses Stubbi ja Støre telefonikõnet Putinile

Välismaa
Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Norra peaminister Jonas Gahr Støre ja Soome president Alexander Stubb eelmisel nädalal Oslos toimunud kohtumise järel antud pressikonverentsil.
Ukraina president Volodõmõr Zelenski, Norra peaminister Jonas Gahr Støre ja Soome president Alexander Stubb eelmisel nädalal Oslos toimunud kohtumise järel antud pressikonverentsil. Autor/allikas: SCANPIX / Press Service Of The President Of Ukraine
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kaitses Soome presidenti Alexander Stubbi ja Norra peaministrit Jonas Gahr Støret, kes olid teisipäeva hommikul pidanud telefonivestluse Venemaa režiimi juhi Vladimir Putiniga.

"Suhtun neisse juhtidesse ja nendesse riikidesse positiivselt – oleme neile tänulikud. […] Ma mõistan nende kommunikatsiooniformaati," ütles Zelenski pärast seda, kui Støre ja Stubbi kõnelus Putiniga avalikuks sai.

Kahe liidri vestlus Putiniga pälvis lääne avalikkuselt skepsist ning isegi kriitikat, kuna lääneriigid on seni püüdnud Ukraina agressioonisõda pidavat Venemaa juhtkonda isolatsioonis hoida.

Nii kritiseeris Taani peaminister Mette Frederiksen oma naabreid Taani telekanalile TV2 antud intervjuus, öeldes, et suhtub telefonikõnesse skeptiliselt, ning heitis Norra ja Soome juhile ette, et nad ei kooskõlastanud oma sammu teiste Euroopa riikidega.

"Putinile võimaluse andmisega tuleb olla ettevaatlik, sest veel mõni tund tagasi tal seda võimalust ei olnud," ütles Frederiksen.

Zelenski vaidles sellele vastu, öeldes, et USA presidendi Donald Trumpi kohtumine Putiniga 2025. aasta augustis Alaskal oli Venemaa diplomaatilise isolatsiooni juba lõpetanud.

"See on fakt: suur osa maailmast oli Venemaa diplomaatiliselt isoleerinud, kuid Alaska kohtumine lõpetas selle isolatsiooni," kordas Zelenski.

Ta lisas, et pärast seda on Venemaaga suhelnud ka mõned Euroopa valitsused, kuid mitte alati nii avalikult, nagu tegid nüüd Stubb ja Støre.

Zelenski viitas jätkuvatele kontaktidele Euroopa ja Venemaa luureteenistuste ning riikliku julgeoleku nõunike vahel. Samuti on tema sõnul Venemaaga suhelnud mõned Lähis-Ida riigid.

President kiitis Norrat ja Soomet selle eest, et nad tegutsesid diplomaatiliselt ja tema sõnul täiesti avalikult: arutasid oma plaane eelnevalt temaga, seadsid läbipaistvad eesmärgid ja andsid pärast põhjaliku ülevaate. Tema sõnul ei ole mitte kõik riigid enne Venemaaga ühenduse võtmist leidnud aega Ukrainaga konsulteerimiseks.

Ka Ukraina välisminister Andri Sõbiha kirjutas sotsiaalmeedias, et Norra ja Soome juhid kooskõlastasid oma telefonikõne eelnevalt Ukrainaga.

Kas telefonikõnest ka mingit kasu oli, on aga eraldi küsimus, tõdes Zelenski selgitusi vahendanud väljaanne The Kyiv Independent. Ärilehe Financial Times kajastuse kohaselt pidas Putin kahe juhiga sisuliselt monoloogi, esitades neile oma tõlgenduse slaavi rahvaste ajaloost.

Enne novembris Araabia Ühendemiraatide pealinnas Abu Dhabis eeldatavasti toimuvaid Ukraina, Venemaa ja USA rahukõnelusi ütles üks Euroopa Liidu kõrge ametnik The Kyiv Independentile, et esmalt toimub Euroopas peetav kõnelustevoor.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent

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