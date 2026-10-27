Flávio Bolsonaro põgenes Brasiiliast

Ajaleht The Guardian vahendab, et Brasiilia parempoolne senaator Flávio Bolsonaro on mitme meediaväljaande andmetel lahkunud Brasiiliast ja suundub USA-sse. Allikate teatel kavatseb hiljutistel presidendivalimistel kaotanud Bolsonaro taotleda Ühendriikides poliitilist varjupaika.

Uudisteportaal Metrópoles teatas, et Bolsonaro on teel USA-sse. Bolsonaro liitlased rääkisid portaalile Metrópoles, et ta maandub teisipäeva pärastlõunal Floridas ja kavatseb taotleda poliitilist varjupaika, vahendas The Guardian.

USA ametnik ütles uudisteagentuurile Reuters, et Bolsonaro on teel Ühendriikidesse. USA saatkond Brasiilias ei vastanud kohe kommentaaritaotlustele, vahendas The Times.

Bolsonaro kadus avalikkuse eest pärast valimiskaotust ning jättis täitmata föderaalpolitsei korralduse anda teisipäeva hommikuks ära oma pass. Brasiilia ülemkohtu kohtunik oli passi tühistanud seoses senaatori vastu algatatud kriminaalasjaga. Võimud uurivad tema võimalikku seotust umbes 905 miljoni dollari suuruse rahapesuskeemiga.

Bolsonaro isa, endine president Jair Bolsonaro, viibib riigipöördekatsega seotud süüdistuste tõttu koduarestis. Tema vend Eduardo Bolsonaro elab USA-s eksiilis ning tema suhtes on Brasiilias välja antud vahistamismäärus.