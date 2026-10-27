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Delfi Meedia annab Postimees Grupi pressinõukokku

Eesti
Ekspress Grupi väljaannete toimetuste maja Tallinnas Narva maanteel.
Ekspress Grupi väljaannete toimetuste maja Tallinnas Narva maanteel. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Delfi Meedia annab telesaate "Kuuuurija" loo ""Spioonid" Delfis?" tõttu Postimees Grupi pressinõukokku. Peatoimetaja Urmo Soonvaldi sõnul levitab lugu valesid ja levitab põhjendamatult looga mitte seotud inimeste andmeid.

"Esimene samm on, et me lähme pressinõukogusse. Siis vaatame edasi, aga seda pressinõukogu teksti praegu koostatakse. See sõltub sellest, kui kiiresti meie advokaat sellega jõuab tegeleda, aga pressinõukogusse minek on 100 protsenti kindel," ütles Soonvald ERR-ile.

"Me oleme praegu leppinud kokku, et kõigepealt selgitame oma lugejatele, oma kolleegidele ja avalikkusele, kuidas meie seda kõike näeme, siis läheme pressinõukogusse ja siis vaatame järgmiseid samme," ütles Soonvald vastates küsimusele, kas välistatud ei ole ka kohtutee.

"Lugu saab teha neil teemadel, neist inimestest, neist nähtustest, neist andmetest, neist taustadest, kus on midagi ajakirjanduslikku. Et kellelegi halba teha, püüda halba teha või esitada olematu materjali põhjal nõndanimetatud uuriv lugu, lihtsalt ei kuulu meie ajakirjanduse komberuumi. Ja ma usun, et Postimehe kirjastuses on neid inimesi, kes mõistavad seda, mida ma täna kirjutasin oma arvamusloos, ja mõistavad, et see "Kuuuurija" lugu oli ootamatu, imelik, arusaamatu, täiesti põhjendamatu," rääkis Soonvald.

Soonvaldi sõnul ootaks ta Postimes Grupilt nii loo sisu muutmist kui ka vabandamist.

"Eetikakoodeksis ja ka Meedialiidus on kokkulepe juba aastaid, et kui on ilmunud mingi lugu veebi – see ju eelkõige puudutab veebi –, siis kindlasti muudetakse, parandatakse vead, parandatakse faktid ja nii edasi. Muidugi me ootame seda, aga selle loo häda on see, et kogu selle teema ülesehitus ja narratiiv oli ekslik ja vale ja kahjuks ka äärmiselt pahatahtlik. Viisakad ja mõistlikud inimesed vabandavad. See on kokkuvõttes ju Postimees Grupi väärtusmaailma ja komberuumi küsimus, kas nad tahavad vabandada või mitte. Meile oli kõige olulisem see, et me saime täna oma lugejatele ja oma inimestele selgitada, mis lugu see oli ja kuidas meile see näis ja kui vähe oli seal kokkupuudet tõe ja päris eluga," rääkis Soonvald.

"Ma arvan, et see ahel on pikk, kus tekkisid vanad andmed, kuidas neid mängiti, kuidas see eetrisse läks, kuidas sellega oldi nõus. Ma vaatan pigem mitte üksiku loo autori peale, aga Postimehele ja "Kuuuurijale" tervikuna, et miks nii tehakse. Kokkuvõttes see ju õõnestab mitte ainult Delfi Meediat, mida see võiks teha lühiajaliselt, aga pikaajaliselt õõnestab see kindlasti ka Postimeest ja "Kuuuurijat" ja veel pikemaajaliselt Eesti ajakirjandust tervikuna," ütles Soonvald veel.

Postimehe peatoimetaja Anvar Samost ütles ERR-ile pressinõukokku kaebamise kohta, et see näitab Delfi siseseid omavahelisi pingeid. "See on kahetsusväärne, sest tegemist on Eesti ühe suurema meediamajaga," ütles ta.

Samost märkis, et "Kuuuurija" lugu ei ole eksinud ajakirjanduseetika vastu. "Oleme seda põhjalikult, täie vastutusega ja hoolsusega teinud. Me oleme väga hoolikalt valinud, mida kirja panna, oleme käitunud väga vaoshoitult ja vastutustundlikult," lausus Samost.

Samost ütles veel, et Delfi Meedia ees vabandamiseks ta põhjust ei näe.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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