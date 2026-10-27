2G-võrk läheb mõne aastaga kinni ning see puudutab paljusid seadmeid

Eesti suuremad telekomid on teatanud, et plaanivad järgmise paari aasta jooksul sulgeda 2G-võrgu. Kuigi tegu on vananenud tehnoloogiaga, kasutavad seda endiselt paljud seadmed ning ettevõtetele võib nende väljavahetamine tähendada märkimisväärset väljaminekut.

Elektri võrgu- ja müügiteenust pakkuv Viru Elektrivõrgud pöördus hiljuti justiits- ja digiministeeriumi poole ning palus hinnata 2G mobiilsidevõrgu sulgemise mõju kriitilise taristu ja elutähtsate teenuste toimepidevusele. Ettevõtte hinnangul peaks kaaluma 2G võrgu säilitamist seni, kuni sõltuvus sellest on kõrvaldatud.

Ettevõtte juhatuse liige Annika Haaviste kirjutas ministeeriumile, et nende elektrivõrgus töötab 2G tehnoloogial ligikaudu 22 000 elektriarvestit ja andmeside kontsentraatorit, mille enneaegne väljavahetamine tooks kaasa mitmeid miljoneid eurosid maksvad investeeringud ja suuremahulised paigaldustööd.

Haaviste märkis, et enne, kui pole tehtud mõjuanalüüsi, peaks vältima pöördumatuid otsuseid 2G võrgu sulgemiseks ning samuti peaks enne kujundama ühise seisukoha riigi, mobiilsideoperaatorite ja kriitilise taristu ettevõtjate vahel.

Selle teemaga tegeleb riigiasutustest tegelikult tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA). Ametist öeldi ERR-ile, et sarnase murega pole peale Viru Elektrivõrkude nende poole pöördutud ning et oma võrgu sulgemise üle otsustavad sideettevõtjad ise.

"2G võrgu sulgemise otsustab sideoperaator. Eestis ei ole kehtestatud operaatoritele üldist kohustust hoida 2G tehnoloogiat kasutusel kindla tähtajani ning võrgu sulgemiseks ei ole vaja TTJA luba. Sagedusload on Eestis samuti väljastatud tehnoloogianeutraalselt – riik annab õiguse kasutada teatud raadiosagedusi, kuid operaator otsustab ise, millist tehnoloogiat ta seal pakub," lausus TTJA sideturu büroo juhataja Grete Leesmann.

Riik võrkude sulgemise otsuste tegemisel ei osale, lisas ta.

Eestis on Elisa teatanud, et sulgeb oma 2G-võrgu 2028. aastal ning Telia, et enne 2029. aastat nad oma 2G võrku kinni ei pane.

Leesmann märkis, et 2G võrkude sulgemine on osa ülemaailmsest tehnoloogilisest arengust ning et Austraalias, Jaapanis, Islandil ja Ameerika Ühendriikides on 2G võrgud juba suletud ning Rootsis ja Norras on sulgemine plaanis 2027. aastaks.

"Piiratud sagedusressursi hoidmine vananeva tehnoloogia all ei ole üldiselt otstarbekas, sest 4G ja 5G võrgud võimaldavad pakkuda kaasaegsemaid ja turvalisemaid sideteenuseid ning kasutada sagedusressurssi tõhusamalt. Seetõttu võib mõista Eesti sideoperaatorite soovi 2G võrku sulgeda," ütles Leesmann.

Riik siiski jälgib olukorda

Kui telefone puudutab 2G võrgu sulgemine vähe, sest selliseid telefone, mis ainult 2G-võrgust sõltuvad, pole enam palju alles, siis kõiksugu seadmeid, mis sõltuvad 2G-võrgust, on endiselt üllatavalt palju. Seega on ka ettevõtteid, keda 2G-võrgu sulgemine puudutab, omajagu. Näiteks võib 2G võrgu sulgemine mõjutada ettevõtteid ja asutusi, kes kasutavad vanemaid masinatevahelise side ehk M2M seadmeid, märkis Leesmann.

Mõjutatud võivad olla näiteks kaugloetavad elektri-, vee- ja gaasiarvestid, turva- ja häiresüsteemid, tööstus- ja kinnisvaraautomaatika seadmed, sealhulgas väravasüsteemid, vanemad makseterminalid, sõidukite jälgimisseadmed ning autode hädaabikutsesüsteemid, lausus ta.

Ja kuigi otsuseid riik teha ei saa, jälgitakse siiski olukorda, näiteks küsiti peale Elisa 2G-võrgu sulgemisteadet ettevõttelt lisainfot sulgemise ajakava, võimalike mõjude ja riskide maandamise kohta. Kindlasti pole nii, et 2G võrku saaks sulgeda võimalike mõjusid arvestamata, ütles Leesmann.

"Meie jaoks on oluline, et üleminek toimuks läbimõeldult, mõjutatud kasutajaid teavitataks aegsasti, et vajalikud seadmed saaks välja vahetatud ning hädaabiteenuste kättesaadavus oleks tagatud," lausus ta.

Ja ettevõtjad peaksid ka ise juba praegu kontrollima, mis võrgutehnoloogiat nende seadmed kasutavad, ütles Leesmann.

Telekomid on teavitustööd alustanud

Elisa alustab 2G võrgu sulgemist 2028. aastal. Kuigi täpset äriklientide arvu, kes 2G võrgust veel sõltuvad, ei tahtnud telekom öelda, siis on nende seas ettevõtted ja asutused, kes vajavad seda näiteks kaugloetavate arvestite, turvasüsteemide või tööstusautomaatika toimimiseks.

Suuremate äriklientide teavitamist alustas Elisa mullu kevadel. "Soovitasime juba siis mitte soetada uusi üksnes 2G võrgus töötavaid seadmeid ning hakata kavandama olemasolevate seadmete asendamist," ütles ERR-ile Elisa võrguteenuste arendusdirektor Kristo Kork.

Kuivõrd paljud seadmed, mis tuleb välja vahetada, on pika kasutuseaga ning see nõuab aega ja raha, siis ei sulge Elisa 2G-võrku üle Eesti korraga, vaid järk-järgult, nagu tehti 3G-võrguga, mille sulgemisega alustasid telekomid 2023. aastal ning mis on praeguseks suletud.

Et üleminekuaeg on antud ja teavitus tehtud, siis ei tohiks probleeme tekkida, ütles Kork.

"Meie hinnangul on vajalike seadmete ja ühenduslahenduste uuendamine 2028. aastaks realistlik. Oleme selle nimel juba pikalt tööd teinud ning jätkame järgmise kahe aasta jooksul aktiivset koostööd klientidega, et vajalikud muudatused saaksid tehtud õigel ajal," lausus ta.

Telia: 2G hoidmise kulu kasvab kiiresti

Telia Eesti tehnoloogiaüksuse juht Janno Kriiska ütles ERR-ile, et 2G pikaajaline töös hoidmine muutub järjest kulukamaks, sest võrgu ülalhoidmise kulud ühe kliendi kohta kasvavad kiiresti kahaneva kliendibaasi tõttu.

"Ühtlasi, mida vanemaks tehnoloogia jääb, seda keerulisem on võimaldada ka sellist turvalisuse taset, mida tänastelt sidelahendustelt ootame. Seetõttu peame pikemas perspektiivis liikuma kaasaegsemate, efektiivsemate ja turvalisemate tehnoloogiate kasutamisele," lausus ta.

Kriiska ütles, et suuremate klientidega on Telia juba alustanud arutelusid ja ettevalmistusi, et nad oleksid valmis uuematele tehnoloogiatele üle minema.

"Mõistame, et suurte seadmeparkide väljavahetamine ei toimu üleöö. Seetõttu on oluline alustada üleminekuga piisavalt vara," lausus ta.

Nagu öeldud, siis telefone puudutab 2G-võrgu kadumine vähe, kuivõrd sellest tehnoloogiast sõltuvaid telefone on vähe.

"Telia ei ole juba aastaid müünud uusi telefone, mis ei toetaks kaasaegset, uuema põlvkonna kõnesidetehnoloogiat VoLTE. Kui jõuame 2G sulgemisele lähemale, teavitame aegsasti ka neid kliente, kelle telefon vajab väljavahetamist," lausus Kriiska.

Vanemate telefonide kasutajad peaksid olema tähelepanelikud, sest ainuüksi 4G-võrgu tugi ei tähenda alati võimalust teha selles võrgus häälkõnesid, vaid selleks peab telefon toetama ka VoLTE-kõneteenust, ütles Kork.