Tallinna linnapeakandidaadid | Aas ja Helme: Tallinna TV on vajalik

Tallinna televisioon on olnud pealinna volikogu opositsioonil pinnuks silmas juba aastaid. Ka tänavustel KOV valimistel ripub Tallinna TV pea kohal kirves, sest vana kolmikliit IRL, SDE ja Reformierakond lubavad võidu korral munitsipaaltelevisiooni stuudios tuled päeva pealt kustutada või kanali erastada, kuid EKRE ja Keskerakond on teist meelt.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kandidaadi Martin Helme hinnangul on Tallinna TV näol tegemist väga vajaliku kanaliga. Tema sõnul tuleks keskenduda munitsipaaltelevisiooni programmi tasakaalustamisele, sest sisuliselt avalik-õiguslik kanal saab pakkuda vaatajatele seda programmi, mida erameedial ei tasu toota.

Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas kinnitas, et kanalis on toimumas muutused ja sügisel on oodata täiesti uut programmi. Aas toonitas, et Tallinna TV on väga oluline, kuna pärast Kanal 2 ja TV3 lahkumist on vabalevisse jäänud, vaid pealinna televisioon ja ERR.

Reformierakonna esinumber Kristen Michal leidis, et kanal tuleks päeva pealt lihtsalt sulgeda. Tema arvates pole Eesti meediamaastikule sellist paralleelmaailma vaja, sest uudiste edastamisega saab hakkama ka erameedia ja rahvusringhääling. Michal lisas, et kanali uudiste valik ja töövõtted on olnud ebanormaalsed.

Isamaa ja Res Publica Liidu linnapeakandidaat Raivo Aeg nentis samuti, et Keskerakond kuid ka EKRE on viimastel aastatel linnatelevisiooni vahendusel endale sujuvalt soodsat kampaaniat teinud. Aegi hinnangul võiks Tallinna linnavalitsus osta meediateenust erameedialt või ERR-ilt, mis oleks tema arvates kindlasti odavam, kui eraldi kanali ülalpidamine.

Sotsiaaldemokraatide kandidaat Rainer Vakra sõnul peaksid linna jääma ainult linnaosa lehed, mis edastavad linnaosa tasemel kohalikke uudiseid. Ta rõhutas, et linnamaksumaksjate raha eest üleriikliku kanali ülalpidamine on ilmselge raiskamine ning see tuleb kohe ära lõpetada.