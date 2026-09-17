Piltuudis: Hanso andis Trumpile üle volikirja

"Eesti ja Ameerika Ühendriikide liitlassuhe on tugev ja hindame kõrgelt USA panust meie regiooni julgeolekusse," ütles Hanso, lisades, et Eesti võtab enda kaitsmist tõsiselt ja investeerib juba sel aastal kaitsesse üle viie protsendi SKP-st.

"Euroopa liitlased võtavad üha suurema vastutuse meie ühise julgeoleku eest, ent USA kohalolek Euroopas on NATO tugeva heidutus- ja kaitsehoiaku jaoks jätkuvalt väga oluline," tõdes suursaadik.

Hanso sõnul tahab Eesti julgeoleku- ja kaitsekoostöö kõrval tihendada USA-ga koostööd eelkõige merejulgeoleku, majanduse, digi- ja küberturvalisuse ning energeetika valdkonnas.

Hannes Hanso on sündinud 1971. aastal Nõos. Ta lõpetas 2005. aastal Londoni Ülikooli Aasia poliitika erialal. Aastatel 2005–2007 töötas ta kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonnas. Aastatel 2009-2011 töötas Hanso Euroopa Liidu esinduses Hiinas ja Mongoolias. Hanso on olnud Kuressaare linnapea ja riigikogu XIII koosseisu liige, sealhulgas ka riigikogu väliskomisjoni ning riigikaitsekomisjoni esimees.

Aastatel 2015–2016 oli Hanso kaitseminister ja 2019. aastal Euroopa Parlamendi liige. Aastatel 2023–2026 oli Hanso Eesti suursaadik Hiina Rahvavabariigis, Mongoolias ja Vietnami Sotsialistlikus Vabariigis.