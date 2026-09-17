Trump: USA sõjaväebaasi rajamisel Poola on tehtud suuri edusamme

USA president Donald Trump ütles neljapäeval, et Ameerika sõjaväebaasi rajamisel Poola on tehtud suuri edusamme.

Trump võttis teemal sõna pärast seda, kui Varssavi teatas, et peab Washingtoniga sel teemal läbirääkimisi.

"Tänu minu sõbraks oleva Poola presidendi Karol Nawrocki julgele juhtimisele tehakse USA sõjaväebaasi rajamisel Poola suuri edusamme. Kui see teoks saab, siis tehakse asukoht väga varsti teatavaks," kinnitas Trump sotsiaalmeedias.