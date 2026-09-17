Reede tuleb vihmane, aga soe

Reede hommiku poole laieneb Eesti kohale Norra merel pöörleva madalrõhkkonna serv ja toob Lääne-Eestisse tihedama sajuala, mis levib päeva jooksul üle maa.

Öö vastu reedet tuleb muutliku pilvisusega ja paiguti sajab hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on 7 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommikul on taevas Lääne-Eesti pilves ja mitmel pool sajab vihma, ida pool on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt edelatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis ja õhusoe jääb vahemikku 9 kuni 15 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Ennelõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa ja ka pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundit. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Laupäeval liigub madalrõhkkonna serva mööda üle Eesti vihmahooge, mis harvenevad õhtuks. Puhub tugev edelatuul ning on öösel 10 kuni 15, päeval 15 kuni 18 kraadi.

Uus madalrõhkkond toob ka pühapäeval sadusid, öösel on sajuhood nõrgemad ja neid on hõredamalt, päeval sajab aga laialdasemalt ja intensiivsemalt. Tugev edelatuul nõrgeneb pärastlõunal ja päevane õhusoe kerkib sarnaselt laupäevale kuni 18 kraadini.

Mitmele poole hoovihma lubab prognoos ka nädala alguseks ja õhk jaheneb.