X!

Reede tuleb vihmane, aga soe

ilm
Vihmane ilm.
Vihmane ilm. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
ilm

Reede hommiku poole laieneb Eesti kohale Norra merel pöörleva madalrõhkkonna serv ja toob Lääne-Eestisse tihedama sajuala, mis levib päeva jooksul üle maa.

Öö vastu reedet tuleb muutliku pilvisusega ja paiguti sajab hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis ja sooja on 7 kuni 11, rannikul kuni 15 kraadi.

Hommikul on taevas Lääne-Eesti pilves ja mitmel pool sajab vihma, ida pool on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub valdavalt edelatuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 16 meetrit sekundis ja õhusoe jääb vahemikku 9 kuni 15 kraadi.

Päev on pilves selgimistega. Ennelõunal liigub laussadu kirde suunal üle maa ja ka pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5 kuni 13, rannikul puhanguti kuni 18 meetrit sekundit. Sooja on 14 kuni 18 kraadi.

Laupäeval liigub madalrõhkkonna serva mööda üle Eesti vihmahooge, mis harvenevad õhtuks. Puhub tugev edelatuul ning on öösel 10 kuni 15, päeval 15 kuni 18 kraadi.

Uus madalrõhkkond toob ka pühapäeval sadusid, öösel on sajuhood nõrgemad ja neid on hõredamalt, päeval sajab aga laialdasemalt ja intensiivsemalt. Tugev edelatuul nõrgeneb pärastlõunal ja päevane õhusoe kerkib sarnaselt laupäevale kuni 18 kraadini.

Mitmele poole hoovihma lubab prognoos ka nädala alguseks ja õhk jaheneb.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

nutiproov

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

22:26

ETV spordisaade, 17. september

22:23

Pakosta: uus Euroopa sotsiaalmeedia määrus vastab Eesti soovidele rohkem

22:16

Keskerakond ja EKRE teeks erakorraliste valimiste asemel vahevalitsuse Uuendatud

22:12

OTSEBLOGI | Eesti ja Soome kohtumine EM-il läks otsustavasse geimi Uuendatud

22:03

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:59

Rallikrossi Euroopa meister Raag: oodatud tulemus

21:37

Tallinna loomaaia binturongid üritasid põgeneda

21:28

Tartu vald maadleb ülerahvastatud bussiliini probleemiga

21:28

Reede tuleb vihmane, aga soe

21:25

Mistra avas koduses meistriliigas punktiarve

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

16.09

DNA-niidiots sidus endise politseiniku kolmikmõrvaga, uurimine aga lõpetati

18:28

Ukraina õhurünnakud tabasid Venemaa sõjalennuvälja ja naftatöötlemistehast Uuendatud

14:08

Vahtrasega seotud idufirmad said tema EISA-s töötamise ajal rohkelt toetust Uuendatud

10:50

Trump ähvardas Euroopa Liitu, kui see võtab Kanada assotsieerunud liikmeks

16.09

Kusti Salm: Dataseliga lepingu sõlmimisele eelnes pikk eeltöö

15:02

Michal: Venemaa mobilisatsiooni korral oleme valmis piiri kohe sulgema

06:38

Rootsi meedia: valimised võitis ühe kohaga vasakopositsioon

12:49

Suri iluuisutreener Irina Kononova

16.09

22. septembril toimub haridustöötajate hoiatusstreik

16.09

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaim inimene Jaan Tallinn Uuendatud

ilmateade

SPORT

22:26

ETV spordisaade, 17. september

22:12

OTSEBLOGI | Eesti ja Soome kohtumine EM-il läks otsustavasse geimi Uuendatud

21:59

Rallikrossi Euroopa meister Raag: oodatud tulemus

21:25

Mistra avas koduses meistriliigas punktiarve

loe: kultuur

20:11

Ines: Eurovisiooniga meenuvad mulle vastakad mälestused

18:50

Margot Samel pälvis New Yorgis noore galeristi auhinna

18:39

Vaba Lava tahab Narvas tegevuse jätkamiseks riigilt 250 000 eurot lisaraha

18:22

Strandberg: kõikvõimast armastust otsitakse väga erinevatest kohtadest

loe: eeter

17:04

ARHIIVIPÄRLID | Juubilar Heimar Lenk läbi aastate

14:41

Hambaarst: piimahambaid peab ravima, sest kaaries kandub ka jäävhammastele

13:33

Katrin Soika oma pere haridusdünastiast: õpetajaamet on meil geenides

13:02

Jaanus Nõgisto: festivalil "Viljandi 1976" alustasime uut Ruja

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (17.09.2026 18:00:00)

18:35

Euroopa Komisjon soovib lastele sotsiaalmeedia keeldu

18:35

Vaba Lava kaalub tegevuse lõpetamist Narvas

18:30

Valitsus arutab Rail Balticu tähtaja edasi lükkamist

15:45

Rootsi sotsiaaldemokraadid loodavad vasakbloki parteidega valitsuse moodustada

15:40

TS Laevadel on olnud hea aasta

15:25

Raadiouudised (17.09.2026 15:00:00)

12:30

Jutt Kanadast kui EL-i assotsieerunud liikmest tekitab segadust

12:25

Telefonikelmid on taltunud

12:25

Koolides napib tugispetsialiste

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo