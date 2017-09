Kuivõrd on noorte hulgas levinud tendents, et infot ollakse harjunud saama interneti vahendusel kiiresti ja võimalikult väikese vaevaga, siis proovisin minagi, millist infot noored erakondade valimislubadustest saavad. Otsustasin erinevate erakondade kohalike omavalitsuste volikogude valimiste (edaspidi KOV valimised) lubaduste puhul infot leida otsingusõna “noor” abil.

Nagu arvata võib jagunevad tulemused kaheks. On erakondi, kes oma lubadustes noori pole unustanud ning on loonud eraldi lubaduste bloki, mis on suunatud vaid noortele. Teised aga pole pidanud vaevaks valimisea langetamisele ning potentsiaalsetele noortele valijatele liigset tähelepanu pöörata.

Põlvkondade lõimimine

“Oravaerakonna” puhul tuli kogu pikast valimislubaduste nimekirjast välja vaid kaks lubadust, millele minu otsingusõna “noor” viitas. Tsiteerin: “Loome põlvkondade majad igasse linnaosasse, et elavdada põlvkondade läbikäimist ja sotsiaalelu harivate ning põlvkondi kokku toovate tegevuste kaudu, mis loovad uusi kogemusi, rõõmu ja lähedust.

Näiteks õpetavad noored vanematele arvuti kasutamist, vanemad noortele käsitööd.” Teine lubadus oli seotud keelega, nimelt oli lubadus eestikeelne haridus ning seletatud olid seda nii: “Eesti haridussüsteem on eestikeelne, alates lasteaiast. See annab kõigile noortele võrdsed võimalused olla Eestis edukas. Keeleoskus on korrelatsioonis võimalustega tulevikus.”

Minu arvates olid need ka ainsad lubadused, mis on otseselt seotud noortega, mitte niivõrd lastega, kellele on lubadustes palju rõhutud. Seega, kui 16-aastane esmavalija mõtleb uurida, mida Reformierakond talle, kui valijale lubab, saab ta vastuseks – põlvkondade maja ning eestikeelset haridust! Kuid ma kahtlen sügavalt, et Reformierakonnal õnnestub lubadusega “Näiteks õpetavad noored vanematele arvuti kasutamist, vanemad noortele käsitööd.” noori valima meelitada.

Tasuta juhiload

Keskerakond on vastupidiselt Reformierakonnale võtnud suuna keskenduda oma valimislubadustes esmavalijatele aga ka noortele üleüldiselt. Lubadustes puudutavad nad nii noorte tervisekäitumise edendamist, kui ka vaba aja sisustamist ning noorte kaasamist volikogudesse.

Keskerakonna noortega seotud valimislubadused on isegi täiesti arvestatavad. Kui noor peaks Keskerakonna valimislubaduste juures jällegi kasutama otsingusõna “noor” saab ta vastuseks päris korraliku nimekirja lubadusi.

Ühe lubadusena, mis mulle kohe silma jäi oli: “Loome võimaluse keskhariduse kõrval läbida B-kategooria sõidukijuhi tasuta koolitus”. Eestis on statistikaameti andmetelkohaselt hetkel noori vanuses 18-20 eluaastat (vanus, mil omandatakse tavaliselt keskharidust) 36 041. Kui juhilubade tegemine maksab keskmiselt 700 eurot, siis kuluks selle lubaduse elluviimiseks ligikaudu 25,2 miljonit eurot. Sellise asja hindamine ei kuulu ehk minu pädevusse, kuid mulle siiski tundub, et tegemist on üpris kuluka lubadusega. Samas on tegemist kindlasti ühe häältemagnetiga, sest kes meist ei tahaks saada juhtimisõigust tasuta (loe: maksumaksja raha eest) saada.

Noored volikokku

Viimase blokina on Keskerakond välja käinud lubadused, mis puudutavad noorte omavalitsustesse kaasamist. Nimelt soovivad nad luua noorte volikogusid ning kaasata neid omavalitsuste volikogude komisjonidesse ning anda õiguse kandideerida omavalitsuse volikogusse isikul, kelle vanus on vähemalt 16 aastat.

Igaljuhul usun, et Keskerakond on noorte valijate seas valimislubaduste poolest oluliselt populaarsem, kui on Reformierakond põlvkondade maja lubadusega.

15. oktoobril aset leidval KOV valimistel on esmakordselt võimalus oma otsus langetada ka noortel, alates 16. eluaastast. Kokku on Eestis hetkel noori vanuses 16-17 eluaastat pisut üle 24 000. Kõige rohkem leidub neid Harjumaal, 9789 ja Tartumaal, 2824. Kõige vähem aga Lääne maakonnas, 422 ning Hiiumaal, kus on neid vaid 166